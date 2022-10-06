Кому в октябре удастся получить существенную доплату к пенсии: перерасчет в действии

Об октябрьском перерасчете было немало разговоров. Правительство несколько раз анонсировало это повышение для нескольких категорий населения. Даже несмотря на войну и нестабильную экономическую ситуацию в стране, пенсии все-таки вырастут. Правда, не для всех и не в одинаковых пропорциях. Уже в октябре большие выплаты получат пенсионеры в возрасте 70+. Те кому исполнилось 65 лет, и у них есть весь необходимый стаж. А также военные, получившие инвалидность в результате боевых действий и получающие социальную помощь.

Суммы окончательные и вскоре начнут поступать на счета

Сначала начнем с социальной выплаты военным, получившим инвалидность в результате участия в боевых действиях. До октября такая выплата составляла 4 396 гривен, а сейчас составит 6 532. Что касается пенсий, то они выросли следующим образом:

Возрастная категория 70-75 лет попала под специальный пересчет благодаря обновленной Пенсионной реформе. Это будет повышение в размере 300 гривен, которые будут выплачиваться на постоянной основе. Такая доплата наблюдается третий год. В прошлом году по 400 гривен доплачивали тем кому больше 75 лет, а в 2020 году тем кому исполнилось 85 лет. Возрастная категория 65 лет получит повышение минимальной пенсии до 2500 при наличии необходимого стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). Все кому исполнилось 70 лет с октября должно иметь не менее 3000 гривен. Если кому-то не хватит символической суммы, ее будут дочислять дополнительно.

Также с октября выросла минимальная зарплата. Теперь она составляет 6700 гривен (было 6500). К сожалению, правительство заморозило пенсии и минималку на весь следующий год. Это означает, что как минимум до октября 2023 никаких повышений больше не будет. Хотя все очень динамично и в первую очередь зависит от ситуации на фронте.