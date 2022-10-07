Доволі неочікувано: в НБУ назвали найнадійніші банки України

Практично кожен українець має рахунок у банку. В когось є кредит, хтось ставить гроші на депозит. Хтось просто зберігає всі заощадження на картках, бо так мовляв надійніше і гроші завжди поруч. Питання надійності банків завжди було гострим. І особливо воно загострилося під час повномасштабної війни. Частина людей не мали змоги повертати кредити, а відтак не всі установи витримали таке навантаження. Як вибрати найбільш надійний банк, який точно збереже та поверне всі ваші кошти при будь-яких умова? Розповідає член Ради НБУ Василь Горбаль.

Потрібно обирати державні установи, або ті де держава має частину акцій

Якщо клієнти не повертають банку кредити — це може поставити під загрозу його існування. У випадку з державними установами такі ризики відсутні, адже докапіталізацію проводить Уряд. Зі слів Горбаля, найбільш надійними на сьогодні є ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк. Багато хто очікував побачити в цьому переліку Монобанк, який має майже найбільшу кількість клієнтів, але ні. У випадку ж з чотирма названими установами, клієнти можуть ні про що не хвилюватися.

“Якщо буде потреба капіталу, держава ухвалюватиме ці рішення без того, щоб хвилювати вкладників”, – пояснює Горбаль.

Інформація про банкрутство банків — це фейк

Наразі поширюється інформація, що банки готуються до банкрутства. Експерти заявляють, що цей фейк. Нагнітання з боку Росії, яка хоче дестабілізувати суспільство. Змусити людей панікувати, забирати свої вкладення та ще більше розхитувати економіку держави.

Гривня трішки зміцнилася

Більше того, днями гривня знову трішки зміцнилися, і долар подешевшав на кілька копійок. Зараз курс валют повністю залежить від ситуації на фронті, тому робити довготривалі прогнози ніхто не береться. Уряд каже, що 50 гривень за 1 долар — це реальний сценарій, але не раніше ніж наприкінці 2023 року.