Двум знакам зодиака октябрь принесет разочарование: все их планы разрушит роковая случайность

В октябре представителям двух знаков зодиака будет не по делу. Роковая случайность разрушит все их планы. Уроженцы этих знаков могут поругаться с родственниками или близкими друзьями, потерять большую сумму денег и даже серьезно заболеть.

Астрологи утверждают, что перенасыщенность октября событиями связана с влиянием мятежной планеты Меркурий. Однако Близнецам и Девам покровительство Меркурия принесет одни беды.

Близнецы

Родившиеся под этим знаком в октябре пересмотрят свои взгляды на жизнь. На самоанализ Близнецов вдохновит случайное событие, что заставит их взглянуть на работу и перспективы под совсем другим углом. В результате представители знака серьезно задумаются о смене профессии или даже сферы деятельности. Но из-за определенных финансовых проблем реализацию своего желания Близнецам придется отложить. Они переживут большое разочарование и могут даже впасть в депрессию. Но астрологи советуют представителям знака более спокойно воспринимать жизненные события. В скором времени «туман рассеется», а проблемы с деньгами останутся в прошлом. Сейчас же нужно просто пережить сложные времена с наименьшими потерями.

Дева

Девам текущий месяц принесет неудачи на работе и разочарование в своих силах. Еще в начале октября они почувствуют себя усталыми. Внезапная неприятность окончательно выведет их из равновесия. Девы станут рассеянными и начнут допускать ошибки на работе. Они сорвут несколько важных контрактов и испортят себе репутацию. В результате премия, на которую уроженцы знака очень рассчитывали, им в конце концов не достанется. Казалось бы, в такой ситуации лучше уйти в отпуск и «перезагрузиться». Однако и этого Девы сделать не смогут. Напротив, им придется несколько недель перерабатывать, чтобы исправить свои ошибки. Астрологи советуют Девам помнить, что эта «темная полоса» скоро закончится. Поэтому вместо того, чтобы впадать в депрессию, стоит надеяться на лучшее и не сдаваться под давлением обстоятельств.