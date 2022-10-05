Наушники с микрофоном: какие есть, на что обратить внимание при покупке

Наушники делят на две категории: Bluetooth (беспроводные) и проводные. Первые сегодня более популярные, чем вторые. Однако плюсы есть у обеих категорий. Топ продаж — это наушники с микрофоном, которые используют не только геймеры, но и все люди для общения.

Подбираем наушники с микрофоном

Современная гарнитура удобная и стильная. С появлением беспроводных наушников решилась проблема спутанных проводов, а качество звука вышло на новый уровень.

Кроме основной своей задачи, а именно передачи звука, сегодня аксессуары дополняют множеством функций. Выбор действительно разнообразен. В современном устройстве важно обратить внимание на следующее:

Влагозащита — производители предлагают несколько вариантов от IPX1 до IPX8. Чем выше цифра, тем прочнее аксессуар. Маркировка IPX7 или IPX8 указывает на то, что устройство абсолютно водонепроницаемое. С такими наушниками можно гулять в дождь, отдыхать у бассейна или на пляже.

Сенсорное управление — позволит забыть о смартфоне. При наличии сенсорной панели можно регулировать уровень громкости свайпая по ней. Дополнительно можно принимать вызовы и управлять настройками звука.

Фитнес-трекер и пульсометр — новые модели наушников обладают такими функциями. Их часто используют спортсмены.

Если говорить о проводных наушниках, то лучше выбирать модели, к которым идут шнуры разной длины и с различными штекерами. Такие можно подключать к любым устройствам, меняя кабель.

Выбираете что-то из крупногабаритных моделей, обратите внимание на складные. Они легко собираются, занимают мало места в чехле. Такие удобно носить с собой, хранить в сумке.

Полностью беспроводные наушники или TWS являются наиболее популярными. С появлением первых Air Pods произошла настоящая революция в этом сегменте. Они подключаются по Блютузу, каждая капсула оснащена аккумулятором. Автономные, эргономичные и с чистым звуком — все, о чем мечтали владельцы обычной проводной гарнитуры.

При выборе аксессуаров лучше ориентироваться, на то, для каких целей покупаете наушники: прослушивание музыки, активный спорт, гейминг. Например, в игровых моделях наушников установлено несколько динамиков. Они дают пространственный звук, как тот, что в кинотеатрах.

Для меломанов лучше купить модель с отличным шумоподавлением, чтобы не слышать сторонние звуки с улицы.

Для спортсменов важно, чтобы аксессуар надежно фиксировался в ухе. Часто к таким моделям есть специально разработанные приложения для спорта: трекеры, пульсомтеры, счетчик калорий и др.

Умные наушники и устройства с костной проводимостью

Отдельно хотелось бы выделить два вида аксессуаров. Смарт-наушники, они самостоятельно подбирают аудиодорожки для прослушивания. Встроенные чипы ориентируются на выбор пользователя и делают автоподборку.

Наушники с костной проводимостью отличаются принципом передачи звука. Полукруглые изделия, которые размещают не в ушной раковине, а над ней (у височной части черепа). Вибрации передаются в среднее ухо, то есть получается, что музыка звучит в голове.

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