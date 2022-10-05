Клиенты ПриватБанка массово начали получать уведомления о долгах: о чем идет речь?

Клиенты ПриватБанка, имеющие установленное приложение Приват24 и владеющие авто снова начали получать штрафы онлайн. Банк сообщил, что восстанавливает эту услугу, которая с начала войны была приостановлена ​​в целях безопасности граждан. Кое-кому уже пришли штрафы, которые люди получили еще летом и не знали о них. В приложении можно сразу же все оплатить и это желательно делать как можно быстрее, чтобы не было открыто уголовное производство.

Информация о штрафах будет приходить моментально пуш-сообщением

Как только вы попадете в поле зрения камер автофиксации и превысите скорость движения, сразу же получите штраф. С начала войны проверить наличие таких штрафов онлайн было невозможно. Сейчас же они снова доступны в Дие, в личном кабинете водителя, а также в Приват24.



Буквально 22 сентября было восстановлено электронное уведомление о штрафах и уже 23 сентября более 20 тысяч водителей уплатили их. Это очень хорошо, что электронные сервисы возобновили работу, ведь альтернативой им были “письма счастья”. Из-за войны множество граждан сменили место жительства и не все банально догадывались о том, что у них есть какие-то нарушения и письма. А если штраф долго не выплачивать, специальные органы могут открыть производство, в результате которого наложить запрет на выезд за границу, заблокировать банковские счета и т.д.

Как заявляют в МВД от 24 февраля украинцы получили штрафы на сумму в несколько миллионов гривен и по состоянию на 22 сентября только 50% из них были оплачены. Сейчас, в октябре, ситуация уже значительно лучше именно благодаря электронным уведомлениям.

Теперь машиной можно “поделиться”

В Дие заработала услуга шеринг авто специально для тех владельцев авто, которые часто отдают их на пользование кому-то другому. Теперь автомобилем можно в несколько кликов поделиться, и если водитель получит штраф, он придет на его имя, а не на имя владельца.