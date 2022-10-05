Клієнти ПриватБанку масово почали отримувати сповіщення про борги: про що мова?

Клієнти ПриватБанку, які мають встановлений додаток Приват24 та є власниками авто знову почали отримувати штрафи онлайн. Банк повідомив, що відновлює цю послугу, яка від початку війни була призупинена задля безпеки громадян. Декому вже прийшли штрафи, які люди отримали ще влітку і не знали про них. В додатку можна відразу ж все сплатити і це бажано робити якнайшвидше, щоб не було відкрито кримінальне провадження.

Інформація про штрафи приходитиме моментально пуш-повідомленням

Як тільки ви потрапите в поле зору камер автофіксації та перевищите швидкість руху, одразу ж отримаєте штраф. Від початку війни перевірити наявність таких штрафів онлайн було неможливо. Зараз же вони знову доступні в “Дії”, в особистому кабінеті водія, а також в Приват24.

Буквально 22 вересня було відновлено електронне сповіщення про штрафи і вже 23 вересня понад 20 тисяч водіїв сплатили їх. Це дуже добре, що електронні сервіси відновили роботу, адже альтернативою їм були “листи щастя”. Через війну безліч громадян змінили місце проживання тож не всі банально догадувалися про те, що в них є якісь порушення і листи. А якщо штраф довго не виплачувати, спеціальні органи можуть відкрити провадження в результаті якого накласти заборону на виїзд закордон, заблокувати банківські рахунки тощо.

Як заявляють в МВС від 24 лютого українці отримали штрафів на суму у кілька мільйонів гривень і станом на 22 вересня лише 50% з них були оплачені. Наразі, у жовтні ситуація вже значно краща саме завдяки електронним сповіщенням.

Відтепер машиною можна “поділитися”

В Дії запрацювала послуга шеринг авто спеціально для тих власників авто, які часто віддають їх на користування комусь іншому. Тепер автомобілем можна у кілька кліків поділитися і якщо водій отримає штраф, він прийде на його ім’я, а не на ім’я власника.