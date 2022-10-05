В Украине за 500 гривен просят в десятки раз больше номинала: фото

Время от времени в Украине появляется информация об очередных счастливчиках, которым удается продать обычные деньги номиналом в несколько гривен за сумасшедшие суммы. Иногда это копейки, иногда бумажные купюры, но сумма, которую получают их владельцы, всегда превышает тысячи и десятки тысяч гривен. Вот и на этот раз, житель Бучи на Киевщине продает купюру номиналом в 500 гривен за 25 000 гривен. За лотом уже следит много заинтересованных, так что с большой вероятностью мужчина его таки продаст.

Уникальность кроется в номере банкноты

Сама по себе купюра абсолютно самая обычная, выпущенная в 2015 году и достаточно хорошо сохранена. Ее уникальность в номере, который состоит из одних шестерок: XB 6666666. Продавец указал в объявлении, что может переслать банкноту по почте в любой уголок Украины, или же отдать ее при личной встрече где-то в пределах собственного места жительства.

Какие купюры считаются интересными для коллекционеров?

Продать можно довольно много разных банкнот и монет. Если речь о купюрах, то интересны те, у которых оригинальный номерной знак. Это могут быть одинаковые цифры, как в приведенном выше примере. Это может быть последовательность цифр, например 12345678 или в обратном направлении.

Что касается монет, то количество ценных вариантов существенно больше. Ценят копейки с дефектами, изготовленные по ошибке в других размерах и с нетипичных металлов. Например, недавно продавали 10 копеек за одну тысячу долларов. Все потому, что монету изготовили в 2004 году на заготовке для 1 копейки. Также ценят экземпляры, которые весят больше, чем нужно. Имеют скошенный рисунок или любые другие нетипичные нюансы. Если вам попался интересный экземпляр, но вы не знаете как его оценить, можете выставить его на аукцион. Тогда покупатели будут самостоятельно устанавливать стоимость лота.