В Україні за 500 гривень просять в десятки раз більше номіналу: фото

Час від час в Україні з’являється інформація про чергових щасливчиків, яким вдається продати звичайні гроші номіналом у кілька гривень за шалені суми. Деколи це копійки, деколи паперові купюри, але сума, яку отримують їх власники завжди перевищує тисячі і десятки тисяч гривень. Ось і цього разу, мешканець Бучі, що на Київщині продає купюру номіналом у 500 гривень за 25 000 гривень. За лотом вже слідкує багато зацікавлених, то ж з великою вірогідністю чоловік його таки продасть.

Унікальність криється в номері банкноти

Сама по собі купюра абсолютно звичайнісінька, випущена у 2015 році та досить гарно збережена. Її унікальність в номері, який складається з одних лише шісток: XB 6666666. Продавець вказав в оголошенні, що може переслати банкноту поштою у будь-який куточок України, або ж віддати її при особистій зустрічі десь в межах власного місця проживання.

Які купюри вважаються цікавими для колекціонерів?

Продати можна доволі багато різних банкнот і монет. Якщо мова про купюри, то цікаві ті, в яких оригінальний номерний знак. Це можуть бути однакові цифри, як у вищезгаданому прикладі. Це може бути послідовність цифр, наприклад, 12345678 чи у зворотньому напрямку.

Щодо монет, то кількість цінних варіантів суттєво більша. Цінують копійки з дефектами, виготовлені помилково у інших розмірах та з нетипових металів. Наприклад, нещодавно продавали 10 копійок аж за одну тисячу доларів. Все через те, що монету виготовили у 2004 році на заготовці для 1 копійки. Також цінують екземпляри, які важать більше ніж потрібно. Мають скошений малюнок, чи будь-які інші нетипові нюанси. Якщо вам попався цікавий екземпляр, але ви не знаєте, як його оцінити, можете виставити його на аукціон. Тоді покупці самостійно встановлюватимуть вартість лота.