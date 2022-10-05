Стало известно, чем водители чаще всего привлекают внимание полиции: марка авто не главное

Каждый водитель мог наблюдать ситуацию, когда едет несколько автомобилей, никто не превышает скорость и здесь вдруг пост полиции, где полицейский казалось бы рандомно останавливает один из автомобилей. Но на самом деле без причины правоохранители никого останавливать не будут. Разве что сейчас, на момент военного положения и то на специальных блок постах, для проверки документов. Согласно статистике, чаще всего останавливают в нескольких случаях. И при этом точно не играет роль марка автомобиля или “крутизна” номерных знаков.

Несколько причин из-за которых чаще всего останавливают

Есть несколько ситуаций, в которых вы можете привлечь внимание полиции.

Затонированные окна. Сейчас в Украине разрешается евротонирование, то есть, когда затемнены только задние окна, а вот лобовые и боковые у водителя и пассажира должны быть прозрачными. Несмотря на это, множество машин все еще ездят полностью затонированными. Такие автомобили будут останавливать часто, а также выписывать штрафы. Грязные номерные знаки. Слишком грязная машина с полностью заляпанными номерными знаками точно привлечет внимание. И это не об эстетике. А о том, что, возможно, таким образом водитель что-то скрывает. Возможно, автомобиль и вовсе угнан. Автомобиль с собственно установленными багажниками, лебедками, или слишком сильно выделяющимися световыми приборами. Не увлекайтесь чрезмерным тюнингом, ведь иногда это привлечет нежелательное внимание. Автомобиль двигается не по ровной траектории. Логично, что такая машина привлечет внимание, ведь по всей вероятности, водитель в состоянии алкогольного опьянения. Старайтесь ехать по центру полосы не маневрируя туда сюда. Особенно это касается новичков.

Ну и последнее, это резкое изменение движения перед постом полиции. Если водитель ехал и перед самым постом вдруг начинает куда-то резко сворачивать – это привлечет внимание.