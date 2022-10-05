Стало відомо, чим водії найчастіше привертають увагу поліції: марка авто не головне

Кожен водій міг спостерігати ситуацію, коли їде декілька автомобілів, ніхто не перевищує швидкість і тут раптом пост поліції, де поліцейський здавалося б рандомно зупиняє одну із автівок. Але насправді без причини, правоохоронці нікого зупиняти не будуть. Хіба що зараз, на момент воєнного стану і то на спеціальних блок постах, для перевірки документів. Згідно зі статистикою найчастіше зупиняють у кількох випадках. І при цьому точно не відіграє роль марка автомобіля, чи “крутість” номерних знаків.

Кілька причин через, які найчастіше зупиняють

Є декілька ситуацій в яких ви можете привернути увагу поліції.

Затоновані вікна. Наразі в Україні дозволяється євротонування, тобто коли затемнені лише задні вікна, а от лобове і бокові біля водія та пасажира мають бути прозорими. Попри це, безліч машин все ще їздять повністю за тонованими. Такі авто зупинятимуть часто, а також виписуватимуть штрафи. Брудні номерні знаки. Надто брудна машина, з повністю заляпаними номерними знаками точно приверне увагу. І це не про естетику. А про те, що можливо таким чином водій щось приховує. Можливо автомобіль й зовсім викрадено. Автомобіль з власно встановленими багажниками, лебідками, чи світловими приладами, які надто сильно виділяються. Не захоплюйтесь надмірним тюнінгом, адже інколи це приверне не бажану увагу. Автомобіль рухається не по рівній траєкторії. Логічно, що така машина приверне увагу, адже цілком ймовірно, що водій у стані алкогольного сп’яніння. Намагайтесь їхати по центру смуги не маневруючи туди сюди. Особливо це стосується новачків.

Ну і останнє, це різка зміна руху перед постом поліції. Якщо водій їхав і перед самим постом раптом починає кудись різко звертати — це приверне увагу.