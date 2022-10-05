Стало відомо, чим водії найчастіше привертають увагу поліції: марка авто не головне
Кожен водій міг спостерігати ситуацію, коли їде декілька автомобілів, ніхто не перевищує швидкість і тут раптом пост поліції, де поліцейський здавалося б рандомно зупиняє одну із автівок. Але насправді без причини, правоохоронці нікого зупиняти не будуть. Хіба що зараз, на момент воєнного стану і то на спеціальних блок постах, для перевірки документів. Згідно зі статистикою найчастіше зупиняють у кількох випадках. І при цьому точно не відіграє роль марка автомобіля, чи “крутість” номерних знаків.
Кілька причин через, які найчастіше зупиняють
Є декілька ситуацій в яких ви можете привернути увагу поліції.
- Затоновані вікна. Наразі в Україні дозволяється євротонування, тобто коли затемнені лише задні вікна, а от лобове і бокові біля водія та пасажира мають бути прозорими. Попри це, безліч машин все ще їздять повністю затонованими. Такі авто зупинятимуть часто, а також виписуватимуть штрафи.
- Брудні номерні знаки. Надто брудна машина, з повністю заляпаними номерними знаками точно приверне увагу. І це не про естетику. А про те, що можливо таким чином водій щось приховує. Можливо автомобіль й зовсім викрадено.
- Автомобіль з власно встановленими багажниками, лебідками, чи світловими приладами, які надто сильно виділяються. Не захоплюйтесь надмірним тюнінгом, адже інколи це приверне не бажану увагу.
- Автомобіль рухається не по рівній траєкторії. Логічно, що така машина приверне увагу, адже цілком ймовірно, що водій у стані алкогольного сп’яніння. Намагайтесь їхати по центру смуги не маневруючи туди сюди. Особливо це стосується новачків.
Ну і останнє, це різка зміна руху перед постом поліції. Якщо водій їхав і перед самим постом раптом починає кудись різко звертати — це приверне увагу.
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