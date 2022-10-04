Для трех знаков Зодиака октябрь станет черной полосой

Астрологи уже составили гороскоп на октябрь и, к сожалению, трем знакам этот месяц не принесет ничего хорошего. Им не повезет во многих сферах. Кому-то придется расстаться с любимыми, другие потеряют любимую работу, третьим не будет везти со здоровьем и другими важными вещами. Кому стоит запастись терпением?

Овен

Овнам следует быть очень осторожными на дороге. К сожалению, большой риск попасть в аварийную ситуацию, в которой пострадаете не только вы, но и кто-то из близких. Кроме этого всевозможные непредсказуемые ситуации могут случиться у тех, у кого есть дети. Малыш может заболеть и тем самым перечеркнуть ваши важные планы. Не будет клеиться и на работе. Руководство будет недовольно вашими успехами и тем, как вы работаете. Старайтесь не горячиться и не делать эмоциональных и поспешных решений, ведь потом о них можете пожалеть. Астролог говорит, что некоторые представители знака могут эмигрировать в другую страну, или же уехать в неожиданную командировку.

Скорпион

Скорпионы рискуют попасть в центр скандала, обрасти сплетнями и потерять свою замечательную репутацию. Это касается и работы и личной жизни. Будьте очень осторожны, не сильно раскидывайтесь словами и не делитесь слишком личными вещами даже с друзьями. Астролог рекомендует в октябре обратить внимание на собственное здоровье. Могут быть непредсказуемые неприятности. Несмотря на это, не обошлось и без хорошего. К концу месяца ожидайте финансовой помощи от близких родственников. Кто-то доставит вам приятный подарок.

Рыбы

Рыбы, как и Овны, могут попасть в аварийную ситуацию, где под риском окажется их здоровье. Избегайте опасных ситуаций, меньше экстрима и необдуманных поступков. При этом Рыбы могут спасти этот месяц, если уделят большое внимание своей работе. В бизнесе и творчестве возможен отличный скачок.