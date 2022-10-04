Озвучено остаточні суми оновлених пенсій, які люди отримуватимуть вже у жовтні

В жовтні українським пенсіонерам будуть приходити оновлені пенсії. Комусь підвищать виплату на кілька гривень, іншим на кілька сотень і навіть більше. Уряд дотримався обіцянки про перерахунок навіть не зважаючи на складну економічну ситуацію через війну. Водночас ці пенсії, які громадяни отримають у жовтні не змінюватимуться протягом всього 2023 року. Влада заморозила мінімальну зарплату та пенсію, через те що бюджет недоотримує належного фінансування. То що матимуть люди найближчих 12 місяців? Розповідаємо.

Підвищення торкнулися не всіх без виключення

Наразі підвищення торкнулися лише військовослужбовців, власників мінімальної пенсії та вікової категорії 70-75 років.

Військовослужбовцям підвищили соціальну допомогу на яку вони претендують внаслідок отримання інвалідності на полі бою. Така сума раніше становила 4396 гривень, а тепер становитиме 6 532 гривні. Пенсіонери у віці від 70 до 75 років отримуватимуть по 300 гривень надбавки до своєї виплати. Це в рамках так званого щорічного підвищення в силу досягнення до потрібної віку. Минулого року доплачували тим кому 75+, а у 2020 доплату отримували 80-річні. Пенсіонери у віці 65 років та з повним стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) отримають мінімальну пенсію у розмірі 2500 гривень.

Стосовно індексації у зв’язку з новим курсом валют, то вона відбудеться у березні 2023 року, але на жаль не “наздожене” інфляцію, яка станом на сьогодні вже перевищує 30%. Підвищення ж буде приблизно на 3-4%.

Перерахували й мінімальну зарплату

В жовтні всі хто отримує мінімальну зарплату матимуть на 200 гривень більше. Як заявляють у Уряді, це звісно не великі кошти, однак на даний момент держава не в змозі зробити більший стрибок та збільшити виплату якось суттєвіше.