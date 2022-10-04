Для трьох знаків Зодіаку жовтень стане чорною смугою

Астрологи вже склали гороскоп на жовтень і на жаль трьом знакам цей місяць не принесе нічого хорошого. Їм не щаститиме у багатьох сферах. Комусь доведеться розлучитися з коханими, інші втратять улюблену роботу, третім не щаститиме зі здоров’ям та іншими важливими речами. Кому варто запастися терпінням?

Овен

Овнам варто бути дуже обережними на дорозі. На жаль є великий ризик потрапити у аварійну ситуацію в якій постраждаєте не лише ви, а й хтось з близьких. Крім цього всілякі непередбачувані ситуації можуть трапитися у тих в кого є діти. Малеча може захворіти і тим самим перекреслити ваші важливі плани. Не клеїтиметься й на роботі. Керівництво буде незадоволене вашими успіхами та тим, як ви працюєте. Намагайтесь не гарячкувати і не робити емоційних та поспішних рішень, адже потім про них можете пошкодувати. Астролог каже, що деякі представники знаку можуть емігрувати в іншу країну, або ж поїхати у неочікуване відрядження.

Скорпіон

Скорпіони ризикують потрапити у центр скандалу, обрости плітками та втратити свою чудову репутацію. Це стосується і роботи і особистого життя. Будьте дуже обережні, не сильно розкидайтеся словами, та не діліться надто особистими речами навіть з друзями. Астролог рекомендує в жовтні звернути увагу на власне здоров’я. Можуть бути непередбачувані неприємності. Попри це не обійшлося й без хорошого. Під кінець місяця очікуйте на фінансову допомогу від близьких родичів. Хтось зробить вам приємний подарунок.

Риби

Риби, як і Овни можуть потрапити у аварійну ситуацію де під ризиком опиниться їхнє здоров’я. Уникайте небезпечних ситуацій, менше екстриму та необдуманих вчинків. При цьому Риби можуть врятувати цей місяць, якщо приділять багато уваги своїй роботі. В бізнесі та творчості можливий чудовий стрибок.