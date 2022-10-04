До последнего: астролог рассказал, когда закончится война и какое будущее ждет Россию.

Глава Кремля владимир путин, который на днях подписал псевдоприказ об аннексии четырех областей Украины, уже не остановится. Он не положит конец этой войне, ведь увлечен идеей обретения новых территорий. Для президента России война – это развлечение, с помощью которого он самоутверждается. Он будет воевать до последнего русского солдата, уничтожая не только население, но и экономику своей страны.

Об этом рассказал астролог Дмитрий Уранус. Он считает, что из-за фанатизма российского диктатора война в Украине может затянуться вплоть до 2024 года. Но к этому времени ВСУ полностью освободят все оккупированные территории и смогут полностью уничтожить врага.

Также специалист по звездам и планетам убежден, что россия вполне заплатит за преступления, совершенные в Украине. В скором времени она погрузится в глубокий экономический кризис и окажется в полной изоляции от внешнего мира. Народ ждет катастрофическое обеднение, экономическая и технологическая деградация.

Астролог составил для россии прогноз, согласно которому сейчас страна находится во власти бога разрушения и смерти. Она уничтожает все живое, несет в свет только беду и боль. Эту страну фактически можно назвать тюрьмой для народов.

Впереди Россию ждет полная остановка развития, а впоследствии – окончательный упадок. Диктаторский режим в России не изменится, разве что на место путина придет другой царь. Уранус отметил, что карта Плутона на выпадающем для России асценденте означает для нее тяжелую войну с большим количеством ущерба и человеческих жертв. Причем такой прогноз описывает события в ближайшем году, максимум два года.

Также астролог подчеркнул, что присутствие в прогнозе Плутона говорит о реальной угрозе применения Россией ядерного оружия. Поэтому украинцам нужно быть готовыми, что Кремль продолжит свои угрозы и будет спекулировать темой ядерной атаки.