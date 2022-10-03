ПриватБанк засмутив тисячі українців останніми нововведеннями

ПриватБанк переглянув розмір комісій за відправку міжнародних переказів з гривневих карток. На офіційному сайті державного банку повідомили, що такий захід вимушений, та сподіваються, що тимчасовий. У компанії пояснили, це було необхідно для того, щоб спекуляції на різниці курсів стали неможливими. Через дії деяких клієнтів встановити попередні тарифи сьогодні неможливо.

Також у банку зазначили, що у зв’язку із війною, вартість доставлення готівки та валюти до відділень дещо зросла. Проблеми, пов’язані із логістикою дуже часто унеможливлюють її перевезення у відділення у різних містах.

Служба підтримки клієнтів банку сподівається, що вживані заходи нормально сприймаються громадянами України. За першої ж нагоди фінансова установа скасує ці тарифи й повідомить про це клієнтів.

Отримати переказ на гривневий рахунок досі можна безплатно. Зміна комісії стосується лише деяких переказів:

Р2Р з гривневої картки на закордонну картку;

Р2Р на валютні картки;

SWIFT на валютні картки фізичних осіб та міжнародних компаній.

Якщо раніше з кожного грошового переказу Р2Р банк брав комісію у 2% від суми, то тепер цей відсоток збільшився у два рази. Мінімальна сума переказу 50 гривень.

За міжнародні перекази SWIFT, а також валютні виплати від міжнародних компаній до першого жовтня комісія складала лише 0,5 %. Відтепер комісія складає 1%. Збільшення % незначне, тому не викликатиме незручностей у клієнтів ПриватБанк.

Наприклад, на міжнародні Р2Р перекази з закордонних карток на картки клієнтів ПриватБанку або через мобільний додаток чи сайт Приват24 комісії залишились незмінними (0,5%). Якщо у клієнтів є питання щодо цих змін, їх можна задати у телефонній розмові операторові банка за безкоштовним номером.