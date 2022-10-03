Не только ВПЛ: украинцам раздадут по 620 гривен на бытовые нужды
В Украине заморозили пенсию и минимальную зарплату как минимум до октября 2023 года. В то же время, Правительство уверяет, что уязвимые категории населения будут поддерживать разнообразными грантами и социальными выплатами. И речь не только о внутренне перемещенных лицах, но и об жителях любых украинских областей. Одну из таких выплат можно получить уже в октябре. Речь о 620 гривнах единовременной помощи от благотворительного Фонда “Каритас Киев”.
К получателям есть ряд требований
На помощь претендует широкий круг лиц, но предпочтение будут отдавать тем, кто наиболее нуждается. При этом статус внутриперемещенного лица в данном случае роли не играет.
Вот кто может оформить выплату:
- Лица, обладающие инвалидностью первой или второй группы.
- Одинокие люди старше 60 лет.
- Многодетные семьи, которые воспитывают троих и более детей младше 18 лет.
- Лица, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка, например, мамы одиночки или папы в таком статусе.
- Беременные и женщины, имеющие детей в возрасте до двух лет.
- Люди с тяжелыми болезнями, в том числе хроническими, требующими постоянных затрат на лечение.
Помощь выплатят один раз, и чтобы ее получить, нужно обратиться непосредственно в офис Фонда.
Получение средств производится следующим образом
Важно самостоятельно обратиться в офис, ведь нет возможности оформить заявку дистанционно или через Дию. Также, нужно иметь с собой пакет документов, подтверждающих личность и указывающих на один из вышеперечисленных статусов (многодетность, инвалидность и т.п.). Кроме этого, нужно иметь реквизиты банковского счета в формате IBAN. Этот счет можно посмотреть в мобильном приложении вашего банка, или же прийти в отделение, где вам его выдадут. Еще одно условие – совершеннолетие. Помощь выплачивают только тем, кому исполнилось 18 лет.
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