В Україні з’явиться нова соціальна допомога розміром у 3700 гривень

В Україні вразливі категорії населення, а також пенсіонери, які не мають страхового стажу, отримують соціальну допомогу. Станом на сьогодні вона дорівнює приблизно 2000 гривень. Наразі Уряд працює над тим, щоб збільшити цю виплату, а ще почати нараховувати її у новому форматі. Базова щомісячна допомога не повинна бути нижчою ніж 3000 гривень, а дехто з українців отримуватимуть по 3700, що на 50% більше ніж прожитковий мінімум до якого така виплата переважно прив’язана. Ось, як все відбуватиметься.

Про новий формат соціальної допомоги повідомили в Уряді

Про подібні зміни розповіла міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. Вона зауважує, що людей, які потрапили за лінію бідності стало ще більше. Все звісно ж через війну. Таким особам необхідна допомога, і це мінімум 3000 гривень щомісяця. Також, ця виплата набуде нового формату. Тобто якщо раніше вона була суворо прив’язана виключно до розміру прожиткового мінімуму, то зараз це все відбуватиметься трохи інакше. Суму допомоги нараховуватимуть адресно та враховуючи потреби і рівень життя кожного окремого претендента.

Найвищі виплати отримають ті, хто не може працювати

Найбільші суми нараховуватимуть тим особам, які по очевидних причинах не зможуть працювати. Також, на виплати претендують всі хто має потенціал знайти роботу, але наразі перебуває у дуже скрутному фінансовому становищі. Щоправда, якщо особа почне зловживати державною підтримкою, то виплата може припинитися.

Наразі достеменно невідомо, коли виплати зростуть, та кому в першу чергу прийдуть. Відомо також, що статус внутрішньо переміщеної особи в даному випадку значення немає. Адже за межею бідності опинилися не лише переселенці, а й багато мешканців інших областей України, де не було активних бойових дій.