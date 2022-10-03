В Украине появится новая социальная помощь в размере 3700 гривен

В Украине уязвимые категории населения, а также пенсионеры, не имеющие страхового стажа, получают социальную помощь. По состоянию на сегодняшний день она равна примерно 2000 гривен. Правительство работает над тем, чтобы увеличить эту выплату, а еще начать начислять ее в новом формате.

Базовая ежемесячная помощь не должна быть ниже 3000 гривен, а некоторые из украинцев будут получать по 3700, что на 50% больше прожиточного минимума, к которому такая выплата преимущественно привязана. Вот как все будет происходить.

О новом формате социальной помощи сообщили в правительстве

О подобных изменениях рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. Она отмечает, что людей, попавших за линию бедности, стало еще больше. Все, конечно же, из-за войны. Таким лицам необходима помощь, и это минимум 3000 гривен в месяц. Также, эта выплата приобретет новый формат. То есть если раньше она была строго привязана исключительно к размеру прожиточного минимума, то сейчас это будет происходить несколько иначе. Сумма помощи будет начисляться адресно и учитывая потребности и уровень жизни каждого отдельного претендента.

Самые высокие выплаты получат те, кто не может работать

Наибольшие суммы будут начисляться тем лицам, которые по очевидным причинам не смогут работать. Также, на выплаты претендуют все, кто имеет потенциал найти работу, но сейчас находится в очень тяжелом финансовом положении. Правда, если лицо станет злоупотреблять государственной поддержкой, то выплата может прекратиться.

Пока точно неизвестно, когда выплаты вырастут, и кому в первую очередь придут. Известно также, что статус внутриперемещенного лица в данном случае значения не имеет. Ведь за чертой бедности оказались не только переселенцы, но и многие жители других областей Украины, где не было активных боевых действий.