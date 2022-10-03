Не лише ВПО: українцям роздадуть по 620 гривень на побутові потреби

В Україні заморозили пенсію та мінімальну зарплату, як мінімум до жовтня 2023 року. Водночас Уряд запевняє, що вразливі категорії населення будть підтримувати різноманітними грантами та соціальними виплатами. І мова не лише про внутрішньо переміщених осіб, а й про мешканців будь-яких українських областей. Одну з таких виплат можна отримати вже у жовтні. Мова про 620 гривень одноразової допомоги від благодійного Фонду “Карітас Київ”.

До отримувачів є ряд вимог

На допомогу претендує широке коло осіб, але перевагу надаватимуть тим, хто є найбільше потребуючим. При цьому статус внутрішньо переміщеної особи в даному випадку ролі не грає.

Ось, хто може оформити виплату:

Особи, які мають інвалідність першої або другої групи. Одинокі люди, старші 60 років. Багатодітні сім’ї, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років. Особи, які самостійно виховують неповнолітню дитину, наприклад, мами одиначки або ж тато в такому статусі. Вагітні, та жінки, які мають дітей у віці до двох років. Люди з важкими хворобами, в тому числі хронічними, що потребують постійних витрат на лікування.

Допомогу виплатять один раз, і щоб її отримати потрібно звернутися безпосередньо в офіс Фонду.

Отримання коштів відбувається наступним чином

Важливо самостійно звернутися у офіс, адже не має можливості оформити заявку дистанційно чи через “Дію”. Також, потрібно мати з собою пакет документів, які підтверджують особу і вказують на один з вище перерахованих статусів (багатодітність, інвалідність тощо). Крім цього треба мати реквізити банківського рахунку в форматі IBAN. Цей рахунок можна подивитися у мобільному додатку вашого банку, або ж прийти у відділення де вам його видадуть. Ще одна умова — повноліття. Допомогу виплачують лише тим кому виповнилося 18 років.