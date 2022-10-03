Украинцам начнут выплачивать новый вид пособия: кто может получить 2200 грн

Украинцы, пережившие оккупацию, смогут получить финансовую помощь от государства. Сумма выплаты составит 2200 грн. Деньги гражданам, пережившим несколько нелегких месяцев под гнетом россиян, начнут выдавать уже с 1 декабря.

О появлении нового вида государственной выплаты для пострадавших от оккупации украинцев рассказала министр по вопросам реинтергации временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Единоразовую помощь в размере 2200 грн смогут получить жители Харьковщины, части Херсонской области и других освобожденных от оккупантов городов и сел Украины.

Чиновница отметила, что кроме указанной выплаты украинцы на пострадавших от оккупации территориях смогут получить и другие виды финансовой и гуманитарной помощи. В частности, на Харьковщине и Херсонщине людей пообещали обеспечить всем необходимым. Речь идет о продуктах питания, средствах личной гигиены, лекарственных препаратах, теплой зимней одежде и т.д.

Помогать людям, которым пришлось пережить нелегкие месяцы оккупации, будет не только правительство Украины. Население освобожденных регионов Украины вполне может рассчитывать на денежную и гуманитарную поддержку ряда международных организаций, которые и раньше помогали украинцам.

Напомним, что в Херсонской и Харьковской областях недавно запустили пилотный проект по выплате материальной помощи. Украинцам, проживавшим там во время оккупации, выдают по 1200 грн. Эта денежная помощь одноразовая, а получить ее можно в любом отделении Укрпочты.

Кроме того, всем херсонским и харьковским пенсионерам, которые во время оккупации не могли получить свои пенсии, Верещук пообещала выплатить все накопленные на пенсионном счете средства. Ведь некоторые пожилые украинцы по полгода не имели доступа к банковским отделениям и даже к банкоматам. Получить свою пенсию на почте они по понятным причинам тоже не могли. Поэтому из-за оккупации эта категория граждан фактически осталась без средств к существованию.