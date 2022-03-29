З полиць українських аптек зникли популярні препарати: що купити найважче

З початком війни з українських аптек зникла ціна низка препаратів. Здебільшого це анальгетики, заспокійливі та ліки від хронічних хвороб. Чому вони раптом стали дефіцитними та коли українці знову зможуть вільно купувати всі необхідні медикаменти?





Як пояснив голова української Аптечної асоціації Володимир Руденко, проблеми з наявністю деяких популярних препаратів пов’язані насамперед із ажіотажем , що виник в перші дні війни. Люди злякалися та почали скуповувати ліки, які зазвичай приймають. Аптечні мережі були не готові до такого різкого підвищення попиту, тож швидко розпродали всі запаси.

«Деякі препарати зараз дійсно складно купити. Адже військові дії в Україні спричинили стихійний попит на ліки. Люди із хронічними хворобами, які раніше купували препарати максимум на 1-2 місяці, зараз запаслися на рік вперед. Тому іншим хворим практично нічого не лишилося», – зазначив Руденко.

Ще одним фактором , який посприяв дефіциту ліків, експерт вважає масове переселення українців із небезпечних регіонів на захід України. Зараз на кожну аптеку Львова, Ужгорода чи Івано-Франківська припадає принаймні на 20% більше клієнтів. Тож не дивно, що періодично виникає дефіцит популярних медикаментів.

Однак голова Аптечної асоціації запевнив, що проблеми з наявністю ліків тимчасові. Аптечним мережам потрібно трохи часу аби налагодити логістику та перебудувати зруйновані війною ланцюжки поставок. Цю проблему зараз активно вирішують, тож асортимент у аптеках відновиться вже найближчим часом.

Спеціаліст також повідомив, що в Україні вже вирішили проблему відсутності деяких життєво важливих ліків. Зокрема, налагоджено поставки інсуліну для людей з хворобами щитовидної залози. Решту дефіцитних препаратів також будуть знаходити через волонтерів, у гуманітарних вантажах тощо. Звісно ж дефіцитні ліки не з’являться на полицях аптек миттєво, та аптечні мережі України роблять все від них залежне, аби це сталося якнайшвидше.

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