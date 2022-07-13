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Євро летить у прірву: курс валют на четвер, 14 липня

13.07.2022
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обмін валют

Офіційний курс євро продовжує стрімко падати в Україні. На четвер, 14 липня, Національний банк України встановив курс європейської валюти на рівні 29 гривень та 44 копійок. Він фактично зрівнявся з фіксованим доларом, за який просять 29 гривень та 25 копійок.

Просіли в ціні і інші європейські валюти. Польський злотий 14 липня торгуватиметься на рівні 6 гривень та 10 копійок, а румунський лей впав нижче 6 гривень, до 5 гривень та 95 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на четвер, 14 липня 2022

Код літерний Кількість одиниць валюти Назва валюти Офіційний курс
AUD 1 Австралійський долар 19,8743
AZN 1 Азербайджанський манат 17,2646
BYN 1 Білоруський рубль 10,6335
BGN 1 Болгарський лев 15,0511
KRW 100 Вона 2,2386
HKD 1 Гонконгівський долар 3,7267
DKK 1 Данська крона 3,9573
USD 1 Долар США 29,2549
EUR 1 Євро 29,4494
EGP 1 Єгипетський фунт 1,5497
JPY 10 Єна 2,1343
PLN 1 Злотий 6,1044
INR 10 Індійська рупія 3,6738
CAD 1 Канадський долар 22,5176
HRK 1 Куна 3,9192
MXN 1 Мексиканське песо 1,4081
MDL 1 Молдовський лей 1,5176
ILS 1 Новий ізраїльський шекель 8,4474
NZD 1 Новозеландський долар 18,002
NOK 1 Норвезька крона 2,8739
ZAR 1 Ренд 1,7287
RUB 10 Російський рубль 4,9428
RON 1 Румунський лей 5,9597
IDR 1000 Рупія 1,9516
SGD 1 Сінгапурський долар 20,8339
XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 38,3943
KZT 100 Теньге 6,1425
TRY 1 Турецька ліра 1,6827
HUF 100 Форинт 7,1863
GBP 1 Фунт стерлінгів 34,9055
CZK 1 Чеська крона 1,207
SEK 1 Шведська крона 2,7767
CHF 1 Швейцарський франк 29,9697
CNY 1 Юань Женьміньбі 4,3488

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13.07.2022
1 хвилина на прочитання
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