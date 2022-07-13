Євро летить у прірву: курс валют на четвер, 14 липня

Офіційний курс євро продовжує стрімко падати в Україні. На четвер, 14 липня, Національний банк України встановив курс європейської валюти на рівні 29 гривень та 44 копійок. Він фактично зрівнявся з фіксованим доларом, за який просять 29 гривень та 25 копійок.





Просіли в ціні і інші європейські валюти. Польський злотий 14 липня торгуватиметься на рівні 6 гривень та 10 копійок, а румунський лей впав нижче 6 гривень, до 5 гривень та 95 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на четвер, 14 липня 2022