Українцям розповіли, що потрібно робити, щоб матрац служив якомога довше

Зараз на ринку є моделі матраців різної жорсткості. Існують і ортопедичні матраци. Але як продовжити термін служби цих виробів?

Перш за все, потрібно розуміти, що у всіх матраців є певний термін експлуатації. У середньому він становить 10 років. Залежно від різновиду матраца він може бути різним: наприклад, для пружинного 15 років, для безпружинного – 8-9 років максимум.

Також рекомендується перевертати матрац не тільки вздовж, а й поперек (напрямок “голова-ноги”). Робити це потрібно протягом перших 6 місяців – раз на місяць, а потім раз на півроку.

Вибивати матраци в принципі не можна. Однак ви можете використовувати пилосос. Деякі матраци мають знімний чохол. Якщо ж чохла немає, то забруднення доведеться прибирати за допомогою мильного розчину.

Сушити і провітрювати матрац необхідно виключно в горизонтальному положенні. Впливу ультрафіолету піддавати матрац не можна.

Стрибати на матрацах в принципі не можна, оскільки їхня конструкція може не витримати. Також не можна зберігати під ними речі.