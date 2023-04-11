В Кабмине расширили полномочия военкоматов: им теперь можно почти все

В Украине на днях официально расширили полномочия военкоматов. Отныне территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы) имеют право присылать повестки даже тем гражданам, которые не состоят у них на учете. И это далеко не все нововведения.

Такое решение на днях принял Кабинет Министров Украины. В постановлении №318 от 7 апреля 2023 года идет речь о предоставлении центрам комплектования права вручать повестки гражданам, приписанным в других ТЦК. Новое правило решит проблему с переселенцами, не вставшими на военный учет по месту временного пребывания и таким образом избегающим призыва.

Кроме права вручать повестки независимо от места приписки, военкоматы получили еще ряд новых полномочий. В частности, они могут извещать о мобилизации и собственно призывать на военную службу:

представителей офицерского состава;

резервистов (в особый период).

Правда, некоторые категории граждан ТЦК не имеют права ни извещать о мобилизации, ни призывать к исполнению воинского долга. К таким категориям относятся военнообязанные и резервисты Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки.

Предоставив военкоматам ряд новых полномочий, чиновники одновременно лишили их одной из важных и чрезвычайно хлопотных обязанностей. Теперь территориальные центры комплектования и социальной поддержки не будут выполнять задачи по организации и деятельности подразделений территориальной обороны. Эту обязанность полностью примут на себя областные государственные администрации.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников на днях опроверг слухи об усилении мобилизации в Украине. Чиновник отметил, что сейчас Генштаб не испытывает существенной нехватки в кадрах и имеет возможность компенсировать потери ВСУ военными, призванными в ходе текущей мобилизации. При этом Резников сделал акцент на необходимости научить украинских защитников работать с вооружением, поступающим от международных партнеров. Ведь важно не только количество личного состава, но и его качество.