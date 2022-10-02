В продаже появился сыр и сосиски, зараженные листериозом: как распознать опасные продукты

Украинцев предупредили о выявлении на торговых прилавках в Киеве и киевской области опасные для здоровья продуктов питания. Речь идет о сыре и сосисках, которые могут вызвать инфицирование листериозом.

Об этом 30 сентября сообщили на сайте Главного управления Госпотребслужбы в Киевской области.

В системе быстрого оповещения относительно продуктов питания было сообщение о том, что от 20 сентября № 2022.4497-fup 19 была зафиксирована вспышка пищевого происхождения, возникшего из-за Listeria monocytogenes (ST155). Инфекцию выявили в:

сыре”Asiago Pressato”,

сосиска из мяса птицы “Wurstel”.

Зараженная партия сыра и сосисок поступила в Украины с Италии (производители: Latteria sociale di bolzano vicentino; Agricola Tre valli Soc.Coop.A.R.L., Italy) к украинскому получиталю: (: ПП “КЛЄР” просп. Повитрофлотский, 66, м. Киев, 03151).

Операторов рынка призвали немедленно изъять зараженные продукты из продажи и проинформировать об этом контролирующие органы в двухдневный срок.

Листериоз – это инфекционное заболевание, которым можно заразиться через молочные и мясные продукты, а также овощи и фрукты. При инфицировании появляются симптомы, напоминающие пищевое отравление.

Инфицирование происходит при контакте с зараженными птицами и животными, например, во время ухода за ними или при употреблении мяса или рыбы без термической обработки (непастеризованное молоко, сыр, копченые колбасы).

Покупая сосиски и сыры, внимательно смотрите на производителя, чтобы не принести в свой дом зараженные продукты.

Напомним, что ранее в Украине выявили опасные кукурузные чипсы, а также орешки. То есть заграничные товары вовсе не означают, что они качественные и безопасные. Да, качество сырья может быть выше, но риск заражения никуда не девается. Даже на крупных предприятиях есть риск нарушения технологий производства, что может привести к фатальным последствиям.