У продажу з’явився сир та сосиски, заражені листеріозом: як розпізнати небезпечні продукти

Українців попередили про виявлення на торгових прилавках у Києві та київській області небезпечних для здоров’я продуктів харчування. Йдеться про сир і сосиски, які можуть спричинити інфікування лістеріозом.

Про це 30 вересня повідомили на сайті Головного управління Держспоживслужби у Київській області.

У системі швидкого оповіщення щодо продуктів харчування було повідомлення про те, що від 20 вересня № 2022.4497-fup 19 було зафіксовано спалах харчового походження, що виник через Listeria monocytogenes (ST155). Інфекцію виявили в:

сирі “Asiago Pressato”,

сосиску з м’яса птиці “Wurstel”.

Заражена партія сиру та сосисок надійшла до України з Італії (виробники: Latteria sociale di bolzano vicentino; Agricola Tre valli Soc.Coop.A.R.L., Italy) до українського одержувача: (: ПП “КЛЄР” просп. Повітрофлотський, 66, м. Київ, 03151).

Операторів ринку закликали негайно вилучити заражені продукти з продажу та поінформувати про це контролюючі органи у дводенний термін.

Лістеріоз – це інфекційне захворювання, яким можна заразитися через молочні та м’ясні продукти, а також овочі та фрукти. Симптоми інфікування нагадують симптоми харчового отруєння.

Інфікування відбувається при контакті із зараженими птахами та тваринами, наприклад, під час догляду за ними або при вживанні м’яса чи риби без термічної обробки (непастеризоване молоко, сир, копчені ковбаси).

Купуючи сосиски та сири, уважно дивіться на виробника, щоб не принести до свого будинку заражені продукти.

Нагадаємо, що раніше в Україні виявили небезпечні кукурудзяні чіпси, а також горішки. Тобто закордонні товари зовсім не означають, що вони якісні та безпечні. Так, якість сировини може бути вищою, але ризик зараження нікуди не подіється. Навіть на великих підприємствах є ризик порушення технологій виробництва, що може призвести до фатальних наслідків.