Водительское удостоверение придется обновлять гораздо чаще: одобрен новый закон

В Украине достаточно просто получить водительское удостоверение. Для этого необходимо пройти курс в автошколе и сдать теоретический и практический экзамен. Ранее новоиспеченный водитель сразу же получал водительские права сроком на 30 лет. Затем было внедрено обновление и теперь после успешного экзамена в автошколе водители получают временное удостоверение. Оно действует два года. Если за этот период не было трех и более правонарушений права можно обменять на тридцатилетние. Если нарушения были необходимо заново сдавать экзамены. По мнению властей, это нововведение должно было немного дисциплинировать молодых водителей. Но как оказалось, скоро будет еще ряд перемен.

В Кабинете Министров одобрили предложение сократить срок действия прав

Украина уверенно двигается в Европу, а значит и права должны быть европейскими. Так как в странах ЕС, водительское удостоверение нужно обновлять каждые 5-10 лет, то и в Украине хотят подобного. Как часто водитель будет менять удостоверение, будет зависеть от категорий, которые у него есть.



Также права будут нового образца. По словам представителя Верховной Рады в Кабинете Министров Тараса Мельничука, оно станет типичным европейским. Кроме этого, планируют внедрить следующее:

Более серьезную подготовку водителей для отдельных категорий. Больший перечень ограничений, по которым лицо может не допустить к вождению и не выдать права.

Все это для того, чтобы приблизиться к европейским стандартам, а также сделать украинские дороги более безопасными.

МВД запустило часть сервисов, которые были недоступны с начала войны

На днях стало известно, что в “Дии” снова заработала категория Штрафы. Также на наличие или отсутствие нарушений ПДД можно посмотреть в Кабинете водителя, который с начала войны не работал.