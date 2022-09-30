Вже завтра українцям буде перераховано пенсії: хто скільки отримає?
Незважаючи на те, що в Україні війна, Уряд таки дотримався слова і всі обіцяні перерахунки соціальних виплат відбулися. Зокрема, в жовтні обіцяли підняти на 300 гривень пенсію тим кому виповнилося 70-75 років. Звісно за умови, що особа має весь необхідний страховий стаж. Також, очікується, що після жовтневого перерахунку не залишиться пенсіонерів, які мали б пенсію нижчу ніж 3000 гривень. Якщо комусь не вистачатиме кілька гривень, то їх буде додатково нараховано.
Буде перераховано виплати й іншим категоріям населення
В Законі України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” є норма, де вказано, що перерахувати пенсію повинні всім, хто має більше 65 років та виконав всі зобов’язання по страховому стажу. Чоловіки повинні мати 35 років стажу, а жінки не менше 30 років. З 1 жовтня мінімальна пенсія для таких осіб становитиме 2680 грн. Наразі люди отримують по 2600 гривень.
Ті хто ще не досягнув 65-річчя, але вже виконав норму страхового стажу отримують пенсію, яка пропорційна прожитковому мінімуму. Також, з жовтня зміняться деякі мінімальні показники пенсії для конкретних вікових категорій та кількості стажу, наприклад:
- Для осіб, які досягли 70 років та мають весь необхідний стаж пенсія буде не нижче 3000 гривень.
- Тим, хто має 25 років стажу (для чоловіків) та 20 років стажу для жінок і вік 80+ нарахують мінімум по 2600 гривень.
- А тим хто має такий же стаж, але вік від 70 до 80 нарахують мінімум по 2500 гривень.
Щоб дізнатися розмір своєї пенсії можна зареєструватися на сайті Пенсійного Фонду та зайти у власний кабінет.
У 2023 році підвищень не буде
Згідно з бюджетом на 2023 рік, мінімальна пенсія та зарплата будуть заморожені. Їх не підвищуватимуть через складну ситуацію в країні. Так триватиме, як мінімум до жовтня 2023.
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