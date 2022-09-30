Вже завтра українцям буде перераховано пенсії: хто скільки отримає?

Незважаючи на те, що в Україні війна, Уряд таки дотримався слова і всі обіцяні перерахунки соціальних виплат відбулися. Зокрема, в жовтні обіцяли підняти на 300 гривень пенсію тим кому виповнилося 70-75 років. Звісно за умови, що особа має весь необхідний страховий стаж. Також, очікується, що після жовтневого перерахунку не залишиться пенсіонерів, які мали б пенсію нижчу ніж 3000 гривень. Якщо комусь не вистачатиме кілька гривень, то їх буде додатково нараховано.

Буде перераховано виплати й іншим категоріям населення

В Законі України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” є норма, де вказано, що перерахувати пенсію повинні всім, хто має більше 65 років та виконав всі зобов’язання по страховому стажу. Чоловіки повинні мати 35 років стажу, а жінки не менше 30 років. З 1 жовтня мінімальна пенсія для таких осіб становитиме 2680 грн. Наразі люди отримують по 2600 гривень.

Ті хто ще не досягнув 65-річчя, але вже виконав норму страхового стажу отримують пенсію, яка пропорційна прожитковому мінімуму. Також, з жовтня зміняться деякі мінімальні показники пенсії для конкретних вікових категорій та кількості стажу, наприклад:

Для осіб, які досягли 70 років та мають весь необхідний стаж пенсія буде не нижче 3000 гривень. Тим, хто має 25 років стажу (для чоловіків) та 20 років стажу для жінок і вік 80+ нарахують мінімум по 2600 гривень. А тим хто має такий же стаж, але вік від 70 до 80 нарахують мінімум по 2500 гривень.

Щоб дізнатися розмір своєї пенсії можна зареєструватися на сайті Пенсійного Фонду та зайти у власний кабінет.

У 2023 році підвищень не буде

Згідно з бюджетом на 2023 рік, мінімальна пенсія та зарплата будуть заморожені. Їх не підвищуватимуть через складну ситуацію в країні. Так триватиме, як мінімум до жовтня 2023.