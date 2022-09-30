Уже завтра украинцам будет пересчитано пенсии: кто сколько получит?

Несмотря на то, что в Украине война, Правительство таки сдержало слово и все обещанные перерасчеты социальных выплат состоялись. В частности, в октябре обещали поднять на 300 гривен пенсию тем, кому исполнилось 70-75 лет. Конечно, при условии, что лицо имеет весь необходимый страховой стаж. Также, ожидается, что после октябрьского пересчета не останется пенсионеров, которые имели бы пенсию ниже 3000 гривен. Если кому-то не будет хватать несколько гривен, то они будут дополнительно начислены.

Будут перечислены выплаты и другим категориям населения

В Законе Украины “О Государственном бюджете Украины на 2022 год” есть норма, где указано, что перечислить пенсию должны всем, кто имеет более 65 лет и выполнил все обязательства по страховому стажу. Мужчины должны иметь 35 лет стажа, а женщины не менее 30 лет. С 1 октября минимальная пенсия для таких лиц составит 2680 грн. На данный момент люди получают по 2600 гривен.



Те, кто еще не достиг 65-летия, но уже выполнил норму страхового стажа получают пенсию, пропорциональную прожиточному минимуму. Также с октября изменятся некоторые минимальные показатели пенсии для конкретных возрастных категорий и количества стажа, например:

Для лиц, достигших 70 лет и имеющих весь необходимый стаж, пенсия будет не ниже 3000 гривен. Тем, кто имеет 25 лет стажа (для мужчин) и 20 лет стажа для женщин и возраст 80+ насчитают минимум по 2600 гривен. А тем, кто имеет такой же стаж, но возраст от 70 до 80 насчитают минимум по 2500 гривен.

Чтобы узнать размер своей пенсии, можно зарегистрироваться на сайте Пенсионного Фонда и зайти в собственный кабинет.

В 2023 году повышений не будет

Согласно бюджету на 2023 год, минимальная пенсия и зарплата будут заморожены. Их не будут повышать из-за сложной ситуации в стране. Так будет продолжаться, как минимум до октября 2023 года.