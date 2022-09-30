Українці мають право отримати компенсацію за комуналку: названо кінцевий термін

Недавно Уряд повідомив, що ті українці, які безкоштовно прихистили в себе біженців, можуть отримати подвійну компенсацію за комунальні послуги. Влітку господарі квартири, чи то будинку отримували по 450 гривень за кожну проживаючу в них особу. З початком опалювального сезону ця сума зросте вдвічі та становитиме 900 гривень на особу. Подавати документи можна буде з 1 по 5 жовтня, і варто поспішити. Також, подати всі папери потрібно не пізніше ніж через місяць після того, як ви поселили в себе внутрішньо переміщених осіб. Також важливий нюанс, гроші отримають лише ті домовласники, які не мають боргів за комунальні послуги.

Потрібно підготувати ряд документів

Заявник повинен принести два пакети документів, один свій власний і один з даними осіб, які в нього проживають.

Що стосується власних документів, то це:

Паспорт. Ідентифікаційний код. Довідка з банку з реквізитами на яку буде перераховано гроші. Документ, який підтверджує право власності на житло.

Що стосується документів осіб, які у вас проживають, то це:

Паспорт. Ідентифікаційний код. Свідоцтво про народження дітей. Довідка про те, що особа стоїть на обліку, як внутрішньо переміщена (за її наявності).

Всі документи потрібно мати в двох екземплярах: копії та оригінали.

Тим часом подекуди опалення вже вмикають

Цьогоріч осінь видалася холодною з перших днів, а відтак мери деяких міст вже оголосили про старт опалювального сезону в лікарнях. Загалом кажуть, що опалювати цьогоріч почнуть вчасно, але палитимуть менше. Середня температура повітря в квартирах буде на рівні 16-18 градусів, що доволі прохолодно. Українців закликають запастися обігрівачами та теплим одягом.