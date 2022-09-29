Водійське посвідчення доведеться оновлювати набагато частіше: схвалено новий закон

В Україні досить просто отримати водійське посвідчення. Для цього потрібно пройти курс в автошколі та здати теоретичний і практичний екзамен. Раніше новоспечений водій одразу ж отримував водійське посвідчення терміном на 30 років. Потім було впроваджено оновлення і тепер після успішного іспиту в автошколі водії отримують тимчасове посвідчення. Воно діє протягом двох років. Якщо за цей період не було три і більше правопорушень права можна обміняти на “тридцятирічні”. Якщо порушення були необхідно заново здавати екзамени. На думку влади це нововведення мало б трішки дисциплінувати молодих водіїв. Та як виявилось, незабаром буде ще ряд змін.

В Кабінеті Міністрів схвалили пропозицію скоротити термін дії прав

Україна впевнено рухається до Європи, а значить і права мають бути європейськими. Так як в країнах ЄС, водійське посвідчення потрібно оновлювати кожних 5-10 років, то й в Україні хочуть подібного. Як часто водій змінюватиме посвідчення залежатиме від категорій, які в нього є.

Також, права будуть нового зразка. Зі слів представника Верховної Ради у Кабінеті Міністрів Тараса Мельничука воно стане типовим європейським. Крім цього планують впровадити наступне:

Більш серйознішу підготовку водіїв для окремих категорій. Більший перелік обмежень, через які особу можуть не допустити до водіння та не видати права.

Все це задля того, щоб наблизитися до європейських стандартів, а також зробити українські дороги безпечнішими.

МВС запустила частину сервісів, які були недоступні від початку війни

Днями стало відомо, що в “Дії” знову запрацювала категорія “Штрафи”. Також, на наявність чи відсутність порушень ПДР можна подивитися у Кабінеті водія, який від початку війни не працював.