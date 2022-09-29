Водійське посвідчення доведеться оновлювати набагато частіше: схвалено новий закон
В Україні досить просто отримати водійське посвідчення. Для цього потрібно пройти курс в автошколі та здати теоретичний і практичний екзамен. Раніше новоспечений водій одразу ж отримував водійське посвідчення терміном на 30 років. Потім було впроваджено оновлення і тепер після успішного іспиту в автошколі водії отримують тимчасове посвідчення. Воно діє протягом двох років. Якщо за цей період не було три і більше правопорушень права можна обміняти на “тридцятирічні”. Якщо порушення були необхідно заново здавати екзамени. На думку влади це нововведення мало б трішки дисциплінувати молодих водіїв. Та як виявилось, незабаром буде ще ряд змін.
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Україна впевнено рухається до Європи, а значить і права мають бути європейськими. Так як в країнах ЄС, водійське посвідчення потрібно оновлювати кожних 5-10 років, то й в Україні хочуть подібного. Як часто водій змінюватиме посвідчення залежатиме від категорій, які в нього є.
Також, права будуть нового зразка. Зі слів представника Верховної Ради у Кабінеті Міністрів Тараса Мельничука воно стане типовим європейським. Крім цього планують впровадити наступне:
- Більш серйознішу підготовку водіїв для окремих категорій.
- Більший перелік обмежень, через які особу можуть не допустити до водіння та не видати права.
Все це задля того, щоб наблизитися до європейських стандартів, а також зробити українські дороги безпечнішими.
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Днями стало відомо, що в “Дії” знову запрацювала категорія “Штрафи”. Також, на наявність чи відсутність порушень ПДР можна подивитися у Кабінеті водія, який від початку війни не працював.
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