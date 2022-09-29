Компания Apple рассказала, где категорически нельзя носить их смартфоны

Наверное, каждый третий украинец, а тем более иностранец имеет айфон. Хотя данная информация будет касаться не только владельцев “яблочной” продукции, а абсолютно всех, у кого есть современный мобильный телефон. Производители поведали, где нельзя носить этот гаджет. И это по иронии судьбы самое популярное и любимое место миллионов — карман брюк.

В карманах телефон категорически запрещено носить

Вообще в компании Apple заявляют, что их гаджеты нужно носить минимум в 10 мм от тела. То есть желательно где-то в сумке, в рюкзаке, или кармане куртки, которую с телом разделяет еще несколько слоев одежды. Карман штанов в этот перечень не входит. Пренебрежение этой рекомендацией может привести к ряду проблем со здоровьем, причем у мужчин и женщин эти проблемы могут быть разными.

У мужчин от ношения смартфонов в кармане страдает половое здоровье и репродуктивная система. По этой теме было много исследований. Некоторые уверяли, что это миф. Другие говорили, что все таки правда. Считается наиболее опасной ситуация, когда гаджет в кармане нагревается. Для мужских половых органов это небезопасно. Женщинам также не рекомендуют носить телефон в кармане штанов, а еще говорят, что очень опасно носить его в нагрудных карманах. Повышается риск рака молочных желез.

Кроме этого, и у мужчин и женщин часто возникают боли в синие. Ученые уверяют, что частое ношение смартфона в заднем кармане брюк негативно влияет на седалищный нерв. Он реагирует на излучение, которое исходит от девайса.

Прислушаться ли к этим советам или нет, каждый, конечно, решает самостоятельно. Но лучше все-таки послушаться производителей и пользоваться гаджетом так, как они рекомендуют.