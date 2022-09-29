Компанія Apple розповіла, де категорично не можна носити їхні смартфони

Напевно кожен третій українець, а тим паче іноземець має айфон. Хоча дана інформація стосуватиметься не лише власників “яблучної” продукції, а абсолютно всіх в кого є сучасний мобільний телефон. Виробники розповіли, де не можна носити цей гаджет. І це за іронією долі найпопулярніше та улюблене місце мільйонів — кишеня штанів.

В кишенях телефон категорично заборонено носити

Взагалі в компанії Apple заявляють, їхні гаджети потрібно носити мінімум за 10 мм від тіла. Тобто бажано десь у сумці, у рюкзаку, або ж кишені куртки, яку з тілом розділяє ще кілька шарів одягу. Кишеня штанів в цей перелік не входить. Нехтування цією рекомендацією може призвести до ряду проблем зі здоров’ям, причому у чоловіків і жінок ці проблеми можуть бути різними.

У чоловіків ві д носіння смартфонів у кишені страждає статеве здоров’я та репродуктивна система. На цю тему було багато досліджень. Дехто запевняв, що це міф. Інші говорили, що таки не можна. Вважається найбільш небезпечною ситуація, коли гаджет в кишені нагрівається. Для чоловічих статевих органів це небезпечно. Жінкам також не рекомендують носити телефон в кишені штанів, а ще кажуть, що вкрай небезпечно носити його у нагрудних кишенях. Підвищується ризик раку молочних залоз.

Крім цього, і в чоловіків і в жінок часто виникають болі в сині. Науковці запевняють, що часте носіння смартфона в задній кишені штанів негативно впливає на сідничний нерв. Він реагує на випромінювання від смартфона.

Чи дослухатися до цих застережень, чи ні, кожен звісно ж вирішує самостійно. Але краще все таки, послухатися виробників, та користуватися гаджетом так, як вони рекомендують.