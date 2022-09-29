В Украине обновили правила выезда заграницу для мужчин: что изменилось?

В Украине введено военное положение, а это значит, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать заграницу. Конечно, есть ряд исключений, таких как многодетные родители, лица с инвалидностью и владельцы так называемого “белого билета”, который освобождает от службы даже в военное время. Пересекать границу раньше могли и военнообязанные, сопровождавшие лиц с инвалидностью. Но на это был ряд условий, одно из которых выехать можно только один раз за время военного положения. В настоящее время это требование изменено.

Теперь выезжать можно неограниченное количество раз

На днях в закопроект были внесены поправки, согласно которым теперь выезжать заграницу можно неограниченное количество раз. Речь о мужчинах, сопровождающих лиц с инвалидностью, нуждающихся в помощи. Для того чтобы на границе не возникало никаких проблем, рекомендуем заранее узнавать перечень актуальных документов, необходимых для ее пересечения. Так как изменения происходят постоянно, интересоваться перечнем следует незадолго до выезда. Домой нужно вернуться не позже лица, которое мужчина сопровождал.

Студентам больше нельзя покидать страну

Среди других актуальных новостей и то, что студенты больше не могут выезжать за границу. Новый закон вступил в силу 14 сентября. До недавнего времени они были вне мобилизации, однако не исключен тот факт, что им начнут вручать повестки. По крайней мере, такое предположение высказал военный обозреватель Алексей Арестович. По его словам, в Украине есть возможность призвать до 5,5 миллиона мужчин, если в этом действительно будет необходимость. В то же время в Офисе Президента украинцев успокоили, что пока дополнительная мобилизация производиться не будет. Мол, достаточно тех резервов, которые сформированы благодаря уже мобилизованным гражданам.