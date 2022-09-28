В Украине изменены условия начисления популярной социальной помощи

Из-за войны многие люди потеряли работу. Многие работали официально, некоторые сразу же зарегистрировались в Центре занятости и получают пособие по безработице. К слову, оформить выплату можно даже через приложение “Дия”. Но сейчас все поменялось. Теперь у каждого будет разный размер выплат и разная продолжительность их получения. То есть, кому-то будут выплачивать деньги максимум 180 дней, а кому-то круглый год, некоторые могут не получить ничего. Всё зависит от размера страхового стажа.

Верховная Рада приняла новый проект закона

На днях Верховная Рада Украины приняла новый законопроект №6067, где были внесены поправки и к начислению пособия по безработице.

Теперь все зависит от размера страхового стажа. Выглядит это следующим образом:

Те, у кого всего три и менее лет стажа, имеют право получать пособие максимум 180 дней. От трех до шести лет – 210 календарных дней. От 12 до 18 лет – в течение 270 календарных дней. От 18 до 24 лет – в течение 300 календарных дней. От 30 лет – в течение 365 календарных дней.

После завершения указанного периода выплаты прекратятся, даже если лицо не нашло работу. Тем у кого стажа нет, помощь не предусматривается.

Среди других изменений повышение минимальной зарплаты

Также в новом проекте шла речь и о повышении минимальной зарплаты с 6500 до 6700 гривен. Эту новость трудно назвать положительной, ведь это повышение ничто по сравнению с наблюдаемым сейчас уровнем инфляции. Более того, данный размер зарплаты заморожен на весь 2023 год. То есть, в течение следующего года повышений или перерасчетов ждать не стоит. То же самое и с минимальной пенсией. Правительство уверяет, что уязвимым категориям населения будут помогать разнообразными программами.