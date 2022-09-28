В Україні змінено умови нарахування популярної соціальної допомоги

Через війну багато людей втратило роботу. Багато з них працювали офіційно, дехто одразу ж зареєструвався у Центрі зайнятості та отримує допомогу по безробіттю. До слова, оформити виплату можна навіть через додаток “Дія”. Але зараз все змінилося. Тепер кожен матиме різний розмір виплат та різну тривалість їх отримання. Тобто, комусь виплачуватимуть гроші максимум 180 днів, а комусь круглий рік, дехто може не отримати нічого. Все залежить від розміру страхового стажу.

Верховна Рада прийняла новий проект закону

Днями Верховна Рада України прийняла новий законопроєкт №6067 де було внесено поправки й до нарахування допомоги по безробіттю.

Тепер все залежить від розміру страхового стажу. Виглядає це наступним чином:

Ті в кого всього лиш три і менше років стажу, мають право отримувати допомогу максимум 180 днів. Від трьох до шести років — 210 календарних днів. Від 12 до 18 років — протягом 270 календарних днів. Від 18 до 24 років — протягом 300 календарних днів. Від 30 років — протягом 365 календарних днів.

Після завершення вказаного періоду виплати припиняться, навіть якщо особа не знайшла роботу. Тим в кого стажу немає, допомога не передбачається.

Серед інших змін підвищення мінімальної зарплати

Також в новому проєкті йшла мова й про підвищення мінімальної зарплати з 6500 до 6700 гривень. Цю новину важко назвати позитивною, адже це підвищення ніщо порівняно з тим рівнем інфляції, який зараз спостерігається. Більше того, даний розмір зарплати заморожено на весь 2023 рік. Тобто протягом наступного року підвищень чи перерахунків чекати не варто. Те ж саме й з мінімальною пенсію. Уряд запевняє, що вразливим категоріям населення допомагатимуть різноманітними програмами.