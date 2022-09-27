В Офисе Президента ответили, будет ли дополнительная мобилизация в ответ России

На днях Путин объявил “частичную” мобилизацию, согласно которой должны мобилизовать 300 000 россиян. Закон, который подписал Президент соседнего государства, не предусматривает таких цифр, и откровенно подчеркивает, что 300 тысячами оккупанты точно не обойдутся, а будут отправлять на фронт гораздо больше граждан. У многих украинцев встал логический вопрос, каким же будет ответ Украины. Не усилится ли у нас мобилизация, и не начнут ли вручать повестки еще большему количеству мужчин.

Подоляк заверил, что пока такое не планируют

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Украина не будет отвечать россиянам тем же. Мол мы прагматики, и руководствуемся исключительно реальной математикой войны. То есть мобилизовывать будут то количество мужчин и женщин, которое действительно сейчас нужно. И мобилизация у врага это никак не изменит.



“Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военных”, – заявил Подоляк.

Также у Зеленского отметили, что у Украины совсем не такие потери, как у россиян. Мол, Путин действительно относится к своим гражданам, как к пушечному мясу, решив брать количеством, а не качеством. О безумных потерях врага свидетельствуют и отчеты от Генштаба, где цифра убить орков превышает несколько сотен ежедневно.

Россияне готовятся удерживать захваченные территории

По мнению многих военных экспертов, мобилизация в России объявлена ​​для того, чтобы удержать захваченные территории, на которых сейчас как раз проходят псевдо референдумы. То есть это не значит, что новоиспеченная армия благодаря своей численности будет пробовать продвигаться в глубь Украины. Пока их цель не потерять украденные области.