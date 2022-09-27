У Офісі Президента відповіли, чи буде додаткова мобілізація у відповідь Росії

Днями Путін оголосив “часткову” мобілізацію згідно з якою повинні мобілізувати 300 000 росіян. Закон, який підписав Президент сусідньої держави, не передбачає таких цифр, і відверто наголошує на тому, що 300 тисячами окупанти точно не обійдуться, а відправлятимуть на фронт набагато більше громадян. В багатьох українців постало логічне питання, якою ж буде відповідь України. І чи посилиться в нас мобілізація, та чи почнуть вручати повістки ще більшій кількості чоловіків.

Подоляк запевнив, що наразі таке не планують

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що Україна не відповідатиме росіянам тим же. Мовляв ми прагматики, та керуємося виключно реальною математикою війни. Тобто мобілізовувати будуть ту кількість чоловіків та жінок, яка дійсно на даний момент потрібна. І мобілізація у ворога це ніяк не змінить.

“Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони і активно використовуватимемо ці резерви. Ми не повинні сьогодні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військових“, – заявив Подоляк.

Також, в Зеленського зазначили, що в України зовсім не такі втрати, як у росіян. Мовляв, Путін дійсно відноситься до своїх громадян, як до гарматного м’яса, вирішивши брати кількістю, а не якістю. Про шалені втрати ворога свідчать й звіти від Генштабу, де цифра вбити орків перевищує кілька сотень щодня.

Росіяни готуються втримувати захоплені території

На думку багатьох військових експертів мобілізація в Росії оголошена для того, щоб втримувати захоплені території, на яких зараз якраз відбуваються псевдо референдуми. Тобто це не означає, що новоспечена армія завдяки своїй чисельності буде пробувати просуватися вглиб України. Наразі їх мета не втратити вкрадені області.