Названа единственная европейская страна, отказавшаяся брать налог с украинских беженцев

Все страны Европейского союза обяжут беженцев из Украины уплачивать налог на прибыль, если те работают на украинских работодателей. Единственная страна, которая освободила украинских беженцев от налогового резидентства – Литва.

Об этом нововведении рассказал экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай. По его словам часть беженцев уже уплачивает налог в странах Европейского союза, другие – начнут в ближайшее время.

Двойной налог из украинских зарплат будет введен без вариантов. Конечно, есть перспектива, что в Украине можно будет получить частичное возмещении суммы налога через год на основании конвенции об избежании двойного налогообложения. Но здесь приходится надеяться на милость налоговиков.

К тому же платить налог придется не только с заработной платы. Допустим, вы сдаете в аренду квартиру в Украине, и получить статус налогового резидента в стране ЕС. В таком случае придется уплачивать налог с такого вида дохода за весь 2022 год.

Также эксперт напоминает, что налоговое резидентство в стране Европейского союза предоставляется через 183 дня пребывания на их территории. Литва сделала исключение, и это очень дружественный и человечный шаг с ее стороны.

Ранее польское министерство финансов заявило об изменении позиции относительно налогообложения доходов беженцев из Украины. Таким образом украинцы обязаны уплачивать налог на прибыль, если пребывают в Польше более 183 дней.

При этом раньше власти Польши утверждали, что украинцы, которые продолжили работать на украинских работодателей не должны уплачивать налог дважды.

В связи с очень противоречивыми заявлениями даже от представителей власти, рекомендуем украинцам в Польше обращаться к специалистам налоговой и отдельно разбираться с каждым случаем, чтобы не иметь проблем с законодательством ни в Украине, ни в Польше или других странах Европейского союза.