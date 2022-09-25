Експерти назвали найшкідливіший спосіб “вимкнення” ноутбука

Усі власники ноутбуків дуже по-різному ставляться до свого гаджета. Одні здувають порошинки, інші ж ставляться недбало. Але й ті, й інші часто припускаються великої помилки – закривають кришку ноутбука, не вимикаючи його.

Що відбувається при закритті кришки

Закрити кришку ноутбука – це простий та швидкий спосіб миттєво зупинити роботу машини. Але багато людей навіть не здогадуються, що відбувається з їхнім ноутбуком за такої дії.

При закритті кришки ноутбук переходить у режим сну. У такому випадку девайс споживає мінімум енергії, але при цьому зберігає всі необхідні для подальшої роботи налаштування.

Тобто при відкритті кришки ви побачите, що всі запущені на комп’ютері програми все ще активні. Це зручно, але ноутбук не відпочиває від роботи, від чого може гальмувати і зависати, навіть якщо у нього великий обсяг оперативної пам’яті.

Крім того, якщо в батареї низький рівень заряду, ноутбук вимкнеться. У такому випадку ви втратите всі дані, особливо, якщо ноутбук старий. У нових моделях зазвичай усі дані зберігаються на жорсткому диску завдяки різним режимам очікування.

Як правильно вимкнути ноутбук

Найкращий спосіб завершити роботу ноутбука – використовувати передбачений системою спосіб. Тобто перейти в меню “Пуск”, потім вибрати пункт “Харчування” та “Вимкнути”.

До того ж, завжди можна налаштувати дії, які відбуваються при закритті кришки ноутбука. Розглянемо з прикладу найпопулярнішої ОС у світі – Windows.

У рядку пошуку введіть “панель управління”;

Виберіть “Обладнання та звук”, а потім – “Параметри живлення”.

Зліва з’явиться новий список, вибирайте пункт “Вибрати дію, яка слідує за закриттям кришки”.

Виберіть “Вимкнути” для обох режимів живлення.

Таке налаштування завжди відключатиме ноутбук при закритті кришки. Тепер ви зможете безпечно транспортувати девайс, не переймаючись втратою даних.