Названа єдина європейська країна, яка відмовилась брати податок з українських біженців

Усі країни Європейського союзу зобов’яжуть біженців з України сплачувати податок на прибуток, якщо ті працюють на українських роботодавців. Єдина країна, яка звільнила українських біженців від податкового резидентства – Литва.

Про це нововведення розповів економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай. За його словами, частина біженців вже сплачує податок у країнах Європейського союзу, інші – почнуть найближчим часом.

Подвійний податок з українських зарплат буде запроваджено без варіантів. Звісно, ​​є перспектива, що в Україні можна буде отримати часткове відшкодування суми податку через рік на підставі конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Але тут доводиться сподіватися на милість податківців.

До того ж сплачувати податок доведеться не лише із заробітної плати. Припустимо, ви здаєте в оренду квартиру в Україні, і набудете статусу податкового резидента в країні ЄС. У такому разі доведеться сплачувати податок із такого виду доходу за весь 2022 рік.

Також експерт нагадує, що податкове резидентство у країні Європейського союзу надається через 183 дні перебування на їхній території. Литва зробила виняток, і це дуже дружній та людяний крок зі сторони цієї країни.

Раніше польське міністерство фінансів заявило про зміну позиції щодо оподаткування доходів біженців з України. Таким чином, українці зобов’язані сплачувати податок на прибуток, якщо перебувають у Польщі понад 183 дні.

При цьому раніше влада Польщі стверджувала, що українці, які продовжили працювати на українських роботодавців, не повинні сплачувати податок двічі.

У зв’язку з дуже суперечливими заявами навіть від представників влади, рекомендуємо українцям у Польщі звертатися до фахівців податкової та окремо розбиратися з кожним випадком, щоб не мати проблем із законодавством ні в Україні, ні у Польщі чи інших країнах Європейського Союзу.