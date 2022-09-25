В Украине продают копейку за тысячи гривен: из особенностей год и сталь

Сейчас в Украине продают монету, номиналом 5 копеек за 13,5 тысячи гривен. Такая невероятная стоимость мелкой монеты обусловлена нетипичным для “пятака” весом. Вместо стандартных 4,3 грамма он весит всего 3,47 грамма. То есть разница в весе больше полграмма. Причина нарушения стандарта довольно распространенная – 5 копеек отчеканены не на “родной” заготовке, а на заготовке под 2 копейки.

Необычную “легкую” монету продают на популярном специализированном ресурсе Violity. Владелец 5 копеек сообщает следующую информацию о монете:

это очень редкий экземпляр, по его словам существует всего две такие монеты;

монета сделана из нержавеющей стали;

год чеканки – 2007;

монета не поддавалась реставрации или другим манипуляциям.

Отметим, что стоимость монеты 13 500 гривен – это не остаточная цена. Дело в том, что продается она в формате аукциона. То есть стоимость может быть намного выше, даже в несколько раз. Аукцион стартовал 22 сентября и продлится до вечера 1 октября. У вас еще есть достаточно времени для покупки такой необычной коллекционной монеты. На данный момент за лотом наблюдает 37 потенциальных покупателей. Присоединяйтесь и вы.

Напомним, что среди коллекционеров особым спросом пользуются монеты с разным браком. К примеру, неправильный разворот аверса относительно реверса, монеты с двумя аверсами или двумя реверсами, а также монеты сделанные на чужих заготовках или пробные номиналы.

К примеру, ранее 15 копеек 1992 года продавали почти за 30 тысяч гривен. Но такая монета уникальная дважды, кроме необычного номинала у нее еще и реверс развернутый относительно аверса на 180 градусов.

Внимательнее присмотритесь к монетам в своем кошельке, возможно, среди ничем не примечательных и не особо ценных денег вы найдете настоящее сокровище, за которым охотятся коллекционеры. Заведите себе привычку всегда смотреть на мелочь в карманах и своем кошельке.