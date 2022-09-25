В Україні продають копійку за тисячі гривень: з особливостей рік та сталь

Нині в Україні продають монету, номіналом 5 копійок за 13,5 тисяч гривень. Така неймовірна вартість дрібної монети обумовлена ​​нетиповою для “п’ятака” вагою. Замість стандартних 4,3 грами вона важить лише 3,47 грама. Тобто різниця у вазі більше ніж півграма. Причина порушення стандарту досить поширена – 5 копійок викарбувано не на “рідній” заготівлі, а на заготівлі під 2 копійки.

Незвичайну “легку” монету продають на популярному спеціалізованому ресурсі Violity. Власник 5 копійок повідомляє таку інформацію про монету:

це дуже рідкісний екземпляр, за його словами існує лише дві такі монети;

монета виготовлена ​​з нержавіючої сталі;

рік карбування – 2007;

монета не піддавалася реставрації.

Зазначимо, що вартість монети 13500 гривень – це не кінцева ціна. Справа в тому, що вона продається у форматі аукціону. Тобто вартість може бути набагато вищою, навіть у кілька разів. Аукціон стартував 22 вересня та триватиме до вечора 1 жовтня. У вас є ще достатньо часу для покупки такої незвичайної колекційної монети. Наразі за лотом спостерігає 37 потенційних покупців. Приєднуйтесь і ви.

Нагадаємо, що серед колекціонерів особливий попит мають монети з різними видами браку. Наприклад, неправильний розворот аверсу до реверса, монети з двома аверсами або двома реверсами, а також монети, зроблені на чужих заготовках або пробні номінали.

Наприклад, раніше 15 копійок 1992 року продавали майже за 30 тисяч гривень. Але така монета унікальна двічі, крім незвичайного номіналу, у неї ще й реверс розгорнутий щодо аверсу на 180 градусів.

Уважніше придивіться до монет у своєму гаманці, можливо, серед нічим не примітних і не особливо цінних грошей ви знайдете справжній скарб, за яким полюють колекціонери. Заведіть звичку, завжди звертати увагу на дрібні гроші в кишенях чи гаманці, можливо й вам одного разу пощастить знайти щось незвичне.