В Украине подорожает картофель и ряд других овощей: цена будет шокировать

В Украине как раз время сбора урожая овощей. Фермеры собирают урожай картофеля, моркови, капусты, лука, свеклы и других овощей. Большинство украинцев ожидают лучшей цены, чтобы закупиться на зиму. Но эксперты призывают не ждать, а покупать уже по возможности. Совсем скоро произойдет очередной скачок цен и овощи будут в числе существенно подорожающих продуктов. На это есть сразу несколько причин.

На подорожание овощей влияет минимум три фактора

В настоящее время средняя цена картофеля в Украине сохраняется на уровне 5-8 гривен за килограмм, что в принципе на 40% больше, чем в прошлом году. Эксперты говорят, что вскоре дешевле 9 гривен килограмм не будет стоить.

Это обусловлено рядом факторов:

Плохие погодные условия. Так как сбор урожая сопровождают дожди, то многие овощи просто испортились или продолжают гнить. Вероятно, фермеры не смогут реализовать все, что собрали. Дорогое горючее. Правительство на днях объявило, что возвращает акциз на горючее. Это означает, что оно снова подорожает. И если рядовым украинцам это возможно и не будет ощутимо, то аграрии терпят большие убытки. Чтобы обработать поля, придется тратить гораздо больше денег на закупку дизеля. Курс валют. Доллар продолжает расти, особенно на черном рынке. Разнообразные удобрения, преимущественно закупающие за границей, как результат они существенно подорожали.

Чтобы выйти в плюс, предпринимателям не остается ничего другого, как поднимать цены на собственные товары.

Даже если это просто картофель, который в Украине всегда был одним из самых дешевых видов овощей.

Гречка будет дешеветь

А вот любителям гречки следует еще немного подождать. Эксперты говорят, что цена этой крупы может опуститься и до 50 гривен за килограмм. Мол, урожай в этом году достаточно хороший.