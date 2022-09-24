В Украине подорожает картофель и ряд других овощей: цена будет шокировать
В Украине как раз время сбора урожая овощей. Фермеры собирают урожай картофеля, моркови, капусты, лука, свеклы и других овощей. Большинство украинцев ожидают лучшей цены, чтобы закупиться на зиму. Но эксперты призывают не ждать, а покупать уже по возможности. Совсем скоро произойдет очередной скачок цен и овощи будут в числе существенно подорожающих продуктов. На это есть сразу несколько причин.
На подорожание овощей влияет минимум три фактора
В настоящее время средняя цена картофеля в Украине сохраняется на уровне 5-8 гривен за килограмм, что в принципе на 40% больше, чем в прошлом году. Эксперты говорят, что вскоре дешевле 9 гривен килограмм не будет стоить.
Это обусловлено рядом факторов:
- Плохие погодные условия. Так как сбор урожая сопровождают дожди, то многие овощи просто испортились или продолжают гнить. Вероятно, фермеры не смогут реализовать все, что собрали.
- Дорогое горючее. Правительство на днях объявило, что возвращает акциз на горючее. Это означает, что оно снова подорожает. И если рядовым украинцам это возможно и не будет ощутимо, то аграрии терпят большие убытки. Чтобы обработать поля, придется тратить гораздо больше денег на закупку дизеля.
- Курс валют. Доллар продолжает расти, особенно на черном рынке. Разнообразные удобрения, преимущественно закупающие за границей, как результат они существенно подорожали.
Чтобы выйти в плюс, предпринимателям не остается ничего другого, как поднимать цены на собственные товары.
Даже если это просто картофель, который в Украине всегда был одним из самых дешевых видов овощей.
Гречка будет дешеветь
А вот любителям гречки следует еще немного подождать. Эксперты говорят, что цена этой крупы может опуститься и до 50 гривен за килограмм. Мол, урожай в этом году достаточно хороший.
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