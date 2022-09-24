В Україні різко подорожчає картопля та ряд інших овочів: ціна шокуватиме

В Україні якраз час збору врожаю овочів. Фермери збирають врожай картоплі, моркви, капусти, цибулі, буряка та іншої городини. Більшість українців очікують найкращої ціни, щоб закупитися на зиму. Та експерти закликають не чекати, а купувати по можливості вже. Зовсім скоро відбудеться черговий стрибок цін і городина буде в числі продуктів, які суттєво подорожчають. На це є одразу декілька причин.

На подорожчання овочів впливає мінімум три фактори

Наразі середня ціна картоплі в Україні зберігається на рівні 5-8 гривень за кілограм, що в принципі на 40% більше ніж у минулому році. Експерти кажуть, що незабаром дешевше ніж 9 гривень кілограм не коштуватиме.

Це зумовлено рядом факторів:

Погані погодні умови. Так як збір врожаю супроводжують дощі, то багато овочі просто зіпсувалися чи продовжують гнити. Ймовірно фермери не зможуть реалізувати все, що зібрали. Дороге пальне. Уряд днями оголосив, що повертає акциз на пальне. Це означає, що воно знову подорожчає. І якщо пересічним українцям це можливо й не буде відчутно, то аграрії зазнають великих збитків. Щоб обробити поля доведеться витрачати набагато більше грошей на закупівлю дизелю. Курс валют. Долар продовжує рости, особливо на чорному ринку. Різноманітні добрива, переважно закупляють закордоном, як результат вони суттєво подорожчали.

Щоб якось вийти в плюс, підприємцям не залишається нічого іншого, як піднімати ціни на власні товари. Навіть якщо це просто картопля, яка в Україні завжди була одним з найдешевших видів овочів.

Гречка буде дешевшати

А от любителям гречки слід ще трішки почекати. Експерти кажуть, що ціна цієї крупи може опуститися й до 50 гривень за кілограм. Мовляв, врожай цього року досить хороший.