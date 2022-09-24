Тем, кто получает пенсию на карточку, могут прекратить ее начислять: что нужно знать?

В Украине большинство пенсионеров получают пенсии на банковский счет. В основном только в селах люди все еще получают деньги на отделениях почты или с помощью почтальона. И то их число с каждым годом значительно уменьшается.

Для всех получающих деньги на карточку появилась важная информация. Пенсию могут прекратить выплачивать, если вы не пользуетесь картой более шести месяцев. Таким “пассивным” пользователям перестанут начислять выплаты до выяснения всех обстоятельств.

Нужно просто время от времени проявлять какую-нибудь активность

Если вы накапливаете пенсию и можете не снимать ее несколько месяцев подряд все равно проведите какие-то минимальные манипуляции. Например, хотя бы раз в месяц пополните с карты телефон или рассчитайтесь ею в магазине. Если вы за границей, а карточка осталась в Украине, попросите близких родственников провести какую-то минимальную транзакцию. Если в течение 6 месяцев не будет активности, пенсию перестанут начислять. Конечно, ее можно восстановить путем написания соответствующего заявления в отделении пенсионного фонда, но зачем, если эту ситуацию можно просто не допустить.

Для людей, получающих деньги на почте тоже кое-что изменилось

Очень многие находившиеся в оккупации украинцы не получали по несколько месяцев пенсию. Таких лиц еще достаточно много остается на временно оккупированных территориях. В то же время, на Харьковщине Укрпочта уже начала выдавать людям деньги. Выдают за все месяцы сразу. Также, люди, которые освободились от оккупации и могут поехать на подконтрольную Украине территорию, могут забрать свои выплаты в Ощадбанке. Для этого необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код и прийти в ближайшее работающее отделение. Имеющим счет в Ощадбанке могут перечислить деньги сразу на него.