Тим, хто отримує пенсію на картку можуть припинити її нараховувати: що треба знати?

В Україні більшість пенсіонерів отримують пенсії на банківський рахунок. Здебільшого лише в селах люди все ще отримують гроші на відділеннях пошти або з допомогою листоноші. І то їх число з кожним роком суттєво зменшується.

Для всіх тих, хто отримує гроші на картку з’явилася важлива інформація. Пенсію можуть припинити виплачувати, якщо ви не користуєтеся карткою більше шести місяців. Таким “пасивним” користувачам припинять нараховувати виплати до вияснення всіх обставин.

Потрібно просто час від часу проявляти якусь активність

Якщо ви накопичуєте пенсію і маєте змогу не знімати її кілька місяців підряд все одно проведіть якісь мінімальні маніпуляції. Наприклад, хоча б раз у місяць поповніть з картки телефон, або ж розрахуйтесь нею в магазині. Якщо ви закордоном, а картка залишилася в Україні попросіть близьких родичів провести якусь мінімальну транзакцію. Якщо протягом 6 місяців не буде жодної активності, пенсію перестануть нараховувати. Звісно її можна відновити шляхом написання відповідної заяви у відділенні пенсійного фонду, але навіщо, якщо цієї ситуації можна просто не допустити.

Для людей, які отримують гроші на пошті теж дещо змінилося

Дуже багато українців, які перебували в окупації, не отримували по кілька місяців пенсію. Таких осіб ще досить багато залишається на тимчасово окупованих територіях. Водночас на Харківщині Укрпошта вже почала видавати людям гроші. Видають за всі місяці одразу. Також, люди які звільнилися від окупації та мають змогу поїхати на підконтрольну Україні територію, можуть забрати свої виплати в Ощадбанку. Для цього треба мати з собою паспорт й ідентифікаційний код і прийти у найближче працююче відділення. Тим хто має рахунок в Ощадбанку, можуть перерахувати гроші одразу на нього.