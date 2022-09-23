Стало известно, у каких знаков Зодиака в октябре начнется совершенно новая жизнь

Еще совсем немного и начнется второй месяц осени – октябрь. У многих он ассоциируется с красивой осенью, желтыми листьями и “бабьим летом”. А октябрь этого года у трех знаков Зодиака будет ассоциироваться еще и с началом новой страницы в их жизни. Астрологи говорят, что трем счастливчикам будет очень улыбаться удача. Они наконец-то дождутся долгожданных перемен и, что самое главное с радостью и энтузиазмом будут идти им на встречу.

Лев

У Львова состоится переломный момент в работе. Ваше дело или бизнес выйдут на совсем другой уровень. Вы сможете заключить очень перспективную сделку и существенно умножить капитал. Если вы наемный работник, то готовьтесь получить хорошее предложение. Также у вас появится шанс начать работать на себя. Возможно, это что-то связано с фрилансом или торговлей. Специалисты говорят, быть внимательными к любым деталям.

Дева

У Дев все наоборот. Море радостей, положительных эмоций и перемен произойдут именно в личной жизни. Одинокие представители знака с большой вероятностью влюбятся. Те, кто уже в отношениях смогут придать им второе дыхание. У вас с партнером состоится настоящий медовый месяц, после чего в отношениях надолго воцарится гармония. Дев такое вдохновляет и мотивирует, поэтому в других сферах жизни тоже все будет хорошо.

Стрелец

Стрельцов ждут изменения абсолютно во всех сферах жизни. В работе, в любви, в общении с семьей и друзьями. Весь октябрь вы будете излучать энергию и мотивацию чем будете притягивать к себе успех и удачу. Направьте эту энергию в положительное русло. На работе это точно оценят, поэтому уже к концу месяца возможно повышение, или хорошая премия. В личной жизни возможны головокружительные изменения, как например беременность.