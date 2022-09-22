В кассах очереди: ПриватБанк почти втрое снизил лимиты на снятие средств

Клиенты ПриватБанка массово жалуются на проблемы снятия валюты. Желая получить доллары по собственным счетам, они заранее заказывают валюту в банке. Однако все чаще получают отказ. А если деньги и удается снять, то в меньшем объеме, чем это позволяет Национальный банк.

В самом ПриватБанке такую ​​проблему объясняют отсутствием достаточного количества валютных наличных. Но возмущенные клиенты каждый день оставляют десятки жалоб на профильном форуме Минфина. Они обвиняют финучреждение в злоупотреблении властью и самовольном уменьшении суммы, которую украинцы вправе снимать со своих валютных счетов.

В частности, один из клиентов Привата рассказал, что оформил заранее сразу несколько заявок на снятие валюты в пределах лимита НБУ. Сейчас этот предел составляет 100 тыс. грн в сутки в эквиваленте, что соответствует примерно $2700. Однако мужчине согласовали выдачу наличных только в сумме $1000 в сутки. То есть, ПриватБанк самостоятельно снизил государственный лимит более чем в 2,5 раза.

В другом комментарии женщина пожаловалась на постоянные отказы в выдаче наличных по собственному валютному депозиту. Она рассказала, что ее заявку отменяли уже несколько раз, причем в 00:01 в день выдачи денег. Клиентка уже пыталась заказать разные суммы валюты на разные даты, но каждый раз получала отказ.

Первые жалобы на отказ ПриватБанка выплачивать клиентам их валютные сбережения появились в сети в начале сентября. Но на последней неделе возмущение клиентов достигло своего пика. В это время одна из клиенток ПриватБанка пожаловалась на невозможность снять доллары, которые ей прислали из-за границы. В банке не смогли выдать владелице счета всю сумму перевода, при этом свою комиссию в размере 0,5% сняли без сомнений.

В ответ на гневные комментарии клиентов представители Привата ответили, что сократить лимиты выдачи валюты пришлось из-за затруднений с доставкой наличных из-за рубежа. В настоящее время банк пытается за счет существующего резерва выдать деньги всем желающим, хотя и в значительно меньшем объеме.