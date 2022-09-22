Новини

Появилась возможность получить 1200 гривен единовременного пособия от государства

22.09.2022
1 хвилина на прочитання
Грошові виплати українцям

В начале сентября Вооруженные Силы Украины успешно освободили львиную долю Харьковской области от оккупантов. Сейчас в освобожденные населенные пункты возвращаются украинские компании, такие как Новая почта, Укрпочта, возобновляется выдача пенсий и курсируют поезда. От оккупации освободили тысячи мирных жителей, которым сейчас важна любая поддержка. О первой, пока символической помощи, объявила вице премьер-министр Ирина Верещук. Она сказала, что все жители освобожденных городов и сел могут получить по 1200 гривен одноразовой выплаты. При этом онлайн никаких заявок подавать не нужно.

Деньги будут выдавать на местах

виплати українцям

Никаких онлайн анкет заполнять не нужно. Деньги будут выдавать в каждом городе и поселке и каждому жителю освобожденных территорий. Также людям будут выплачивать пенсию сразу за все месяцы, проведенные в оккупации. Кроме того, жители области имеют возможность заполнить онлайн форму и на получение других выплат, которые за это время анонсировали в Украине. Большинство людей не имели возможности этого сделать, ведь на захваченных территориях не было интернета. Сейчас всем рекомендуют заходить на сайт еПоомощь или в Дию и оформлять выплаты, в частности пенсионеры могут получить по 6600 гривен от ООН. Для этого нужно только на платформе еПомощь заполнить краткую информацию о себе и предоставить реквизиты банковского счета в формате IBAN.

Украинцы могут получить пенсию в отделениях Ощадбанка

Важно напоминание для всех украинцев, которым удалось уехать из оккупации. Если вы получаете пенсию в отделении Укрпочты и по понятным причинам не могли этого делать несколько месяцев, то есть возможность забрать деньги в Ощадбанке. Следует явиться в ближайшее отделение с паспортом и идентификационным кодом. Имеющим в Ощадбанке счет могут перечислить средства сразу на него.

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


22.09.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button