Появилась возможность получить 1200 гривен единовременного пособия от государства

В начале сентября Вооруженные Силы Украины успешно освободили львиную долю Харьковской области от оккупантов. Сейчас в освобожденные населенные пункты возвращаются украинские компании, такие как Новая почта, Укрпочта, возобновляется выдача пенсий и курсируют поезда. От оккупации освободили тысячи мирных жителей, которым сейчас важна любая поддержка. О первой, пока символической помощи, объявила вице премьер-министр Ирина Верещук. Она сказала, что все жители освобожденных городов и сел могут получить по 1200 гривен одноразовой выплаты. При этом онлайн никаких заявок подавать не нужно.





Деньги будут выдавать на местах

Никаких онлайн анкет заполнять не нужно. Деньги будут выдавать в каждом городе и поселке и каждому жителю освобожденных территорий. Также людям будут выплачивать пенсию сразу за все месяцы, проведенные в оккупации. Кроме того, жители области имеют возможность заполнить онлайн форму и на получение других выплат, которые за это время анонсировали в Украине. Большинство людей не имели возможности этого сделать, ведь на захваченных территориях не было интернета. Сейчас всем рекомендуют заходить на сайт еПоомощь или в Дию и оформлять выплаты, в частности пенсионеры могут получить по 6600 гривен от ООН. Для этого нужно только на платформе еПомощь заполнить краткую информацию о себе и предоставить реквизиты банковского счета в формате IBAN.

Украинцы могут получить пенсию в отделениях Ощадбанка

Важно напоминание для всех украинцев, которым удалось уехать из оккупации. Если вы получаете пенсию в отделении Укрпочты и по понятным причинам не могли этого делать несколько месяцев, то есть возможность забрать деньги в Ощадбанке. Следует явиться в ближайшее отделение с паспортом и идентификационным кодом. Имеющим в Ощадбанке счет могут перечислить средства сразу на него.